Sudah Lama Dibangun, 47 Dapur Makan Bergizi Gratis di Pelosok Kapuas Hulu Mangkrak

PONTIANAK POST – Sebanyak 47 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hingga kini belum beroperasi aliasalias mankrak. Padahal, puluhan dapur tersebut telah lama dibangun, baik di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) maupun wilayah reguler.

Belum beroperasinya puluhan dapur tersebut disebabkan sejumlah kendala, termasuk perubahan aturan dan penataan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, mengungkapkan bahwa perubahan aturan di BGN menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dapur MBG 3T belum dapat beroperasi.

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“Karena ada kendala-kendala yang harus diperbaiki oleh BGN sehingga dapur MBG 3T yang sudah dibangun ini tetap bisa beroperasi,” tuturnya.

Sukardi mengatakan, pihaknya sebelumnya diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur MBG 3T yang telah dibangun. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan kelayakan dapur sebelum mulai beroperasi.

Advertisement “Jadi, dapur MBG yang sudah dibangun tersebut jika ada yang tidak layak untuk dioperasikan, maka akan dilakukan perbaikan,” ucapnya.

Pemkab Kapuas Hulu diberikan waktu satu bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan dapur-dapur tersebut. Jika tidak ada kendala, dapur MBG yang telah dibangun ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.

Sukardi menegaskan, program MBG di Kapuas Hulu tetap berjalan. Namun, pelaksanaannya mengalami penundaan karena tata kelola masih dalam proses penataan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan menghindari penyimpangan.

Selain itu, Sukardi juga menyinggung pembangunan dapur MBG oleh pengusaha lokal di Kapuas Hulu. Ia menjelaskan bahwa pembangunan tersebut bersifat investasi, bukan proyek pemerintah.

Terkait pekerjaan pembangunan yang belum dibayar, ia meminta para pengusaha lokal untuk bersabar sambil menunggu kejelasan sistem pembayaran dari BGN.