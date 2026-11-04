Koronangis, Tradisi Lisan Sakral Dayak Kapuas Hulu Terancam Punah

PONTIANAK POST – Tradisi lisan sakral Koronangis milik perempuan adat Dayak Taman Balo Apalin di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menghadapi ancaman terputusnya pewarisan antargenerasi. Terbatasnya jumlah penutur, terutama dari kalangan lanjut usia, membuat tradisi yang diwariskan melalui lantunan syair berbahasa kuno ini membutuhkan upaya pelestarian serius.

Koronangis bukan sekadar lantunan syair. Tradisi tersebut menyimpan sejarah, adat istiadat, identitas, dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak Taman Balo. Di dalamnya terdapat bahasa, ritme, ekspresi, serta makna yang berkaitan erat dengan kehidupan dan upacara adat.

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas (PR BSK) BRIN Martina mengatakan, Koronangis berperan penting dalam memperkuat hubungan antargenerasi, membangun pemahaman lintas budaya, dan menjaga ikatan sosial masyarakat adat.

Advertisement “Tradisi lisan yang tidak dirawat dengan baik berisiko hilang seiring waktu, terutama ketika semakin sedikit generasi muda yang mempelajari dan mewarisinya,” ujar Martina dalam Webinar Seri ke-88 bertema Strategi Pemahaman Lintas Budaya: Menyatukan Keberagaman, Memperkuat Ketahanan Sosial yang diselenggarakan PR BSK BRIN, Rabu (21/10).

Penutur Tinggal Segelintir

Terbatasnya jumlah penutur menjadi tantangan utama pelestarian Koronangis. Penelusuran awal tim peneliti menemukan tiga calon narasumber. Namun, hanya dua orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mendukung pendokumentasian tradisi tersebut.

Advertisement Keduanya merupakan warga lanjut usia, masing-masing berusia sekitar 70 dan 73 tahun. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya mempercepat dokumentasi sekaligus menyiapkan generasi penerus.

Sebab, kemampuan menuturkan Koronangis tidak cukup hanya dengan menghafal syair. Penutur harus menguasai bahasa kuno, memahami makna tuturan, serta mengetahui tata cara dan konteks penggunaannya dalam adat.

Perempuan adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi ini. Pengalaman dan pengetahuan mereka menjadi bagian dari warisan budaya yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya.

BRIN Buka Sekolah Koronangis

Untuk mencegah terputusnya pewarisan, tim peneliti mengembangkan program Sekolah Koronangis. Program pembelajaran dan pelatihan ini berlangsung selama dua bulan dengan total 16 kali pertemuan.

Peserta mempelajari bahasa kuno, lantunan syair, hingga makna dan konteks penggunaannya. Pembelajaran tidak sebatas menghafal, tetapi juga memahami ritme, ekspresi, dan situasi adat yang melatarbelakangi penuturan Koronangis.