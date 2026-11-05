Bawa 29 Gram Sabu, Pemuda Ini Tak Berkutik Saat Digerebek Polisi di Penginapan Kedamin-Kapuas Hulu

PONTIANAK POST – Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Kapuas Hulu mengamankan seorang pria berinisial ADL (26) yang diduga memiliki narkotika jenis sabu seberat 29,47 gram di Penginapan Kedamin Indah, Jalan Lintas Selatan, Kelurahan Kedamin Darat, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (4/11).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu klip plastik berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 29,47 gram, timbangan digital, alat hisap sabu atau bong, serta satu unit telepon genggam.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Sat Resnarkoba Polres Kapuas Hulu sekitar pukul 06.30 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya seseorang yang diduga memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu di wilayah Kelurahan Kedamin Darat.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 07.30 WIB, polisi memperoleh informasi bahwa pria yang dimaksud berada di Penginapan Kedamin Indah.

Setelah melakukan observasi dan pemantauan untuk memastikan keberadaan terduga pelaku, petugas kemudian melakukan penggerebekan sekitar pukul 11.49 WIB dan mengamankan ADL.

Advertisement Saat penggeledahan kamar penginapan yang disaksikan masyarakat setempat, petugas menemukan sebuah alat hisap sabu di bagian dapur.

Pemeriksaan kemudian berlanjut ke sebuah mobil yang terparkir di depan kamar penginapan. ADL menunjukkan tempat penyimpanan barang yang diduga narkotika tersebut kepada petugas.

Dari dalam kantong di mobil itu, polisi menemukan satu klip plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 29,47 gram. Petugas juga menyita satu kotak timbangan digital beserta timbangan merek IDEALIFA dan satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang.

Berdasarkan pemeriksaan awal, ADL mengakui barang yang diduga sabu tersebut merupakan miliknya dan dibawa dari Pontianak.

Sekitar pukul 12.30 WIB, ADL beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.