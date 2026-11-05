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Kapuas Hulu

Lewat Timpora, Pemkab Kapuas Hulu dan Imigrasi Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Orang Asing

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Penulis: Taufik As
Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Kabupaten di Hotel Banana Putussibau, Kamis (4/11) lalu. (TAUFIQ/PONTIANAK POST)
Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Kabupaten di Hotel Banana Putussibau, Kamis (4/11) lalu. (TAUFIQ/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas instansi dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Ambrosius dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Kabupaten yang digelar di Hotel Banana Putussibau, Kamis (4/11).

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi secara berkelanjutan antarinstansi yang tergabung dalam Timpora.

"Keberadaan warga negara asing di daerah pada dasarnya dapat memberikan dampak positif, seperti mendorong investasi, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan, serta memperluas kerja sama internasional. Namun, di balik peluang tersebut, pemerintah tetap harus memastikan seluruh aktivitas orang asing berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, maupun kepentingan masyarakat," katanya.

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Sekretaris Daerah memandang Timpora sebagai wadah strategis yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melakukan deteksi dini, pertukaran data dan informasi, pengawasan lapangan, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberadaan orang asing.

“Pengawasan orang asing tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta menjaga iklim daerah yang kondusif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.

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Melalui rapat tersebut, Sekda berharap seluruh anggota Timpora diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama, meningkatkan koordinasi, dan menyusun langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai dinamika pengawasan orang asing yang terus berkembang. Sinergi antarinstansi dinilai menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, cepat, dan tepat sasaran.

"Kami mengajak seluruh unsur Timpora untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan kolaborasi yang solid, stabilitas keamanan daerah dapat terus terpelihara sehingga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan para investor dan mitra pembangunan," harapnya.

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Sementara itu Plh Kepala Imigrasi Putussibau Budi Santoso menegaskan bahwa pengawasan orang asing membutuhkan kolaborasi seluruh instansi tanpa ego sektoral.

"Kami berharap sinergi dan pertukaran informasi antarinstansi semakin kuat sehingga pengawasan orang asing dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi tersebut menjadi komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara serta memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, " ujarnya.

Lanjut Budi, bahwa tantangan pengawasan orang asing saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas global dan perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai modus pelanggaran, termasuk tindak penipuan yang melibatkan penyalahgunaan izin tinggal.

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Editor : Miftahul Khair
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