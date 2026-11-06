Porprov 2026 Kapuas Hulu Kumpulkan 13 Medali, Sambo Sumbang 5 Emas 

PONTIANAK POST - Untuk sementara Kabupaten Kapuas Hulu sudah mengumpulkan 13 medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke VIII Kalbar. Dari 11 medali yang diraih tersebut, Cabang Olahraga Persatuan

cabang olahraga Persatuan Sambo Indonesia (Persambi) Kapuas Hulu menyumbangkan 5 medali emas, 2 medali Perak dan 5 medali Perunggu. Sementara 1 medali Perunggu disumbangkan dari Cabor Taekwondo.

Ketua KONI Kapuas Hulu Anwar Sanusi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada atlet yang sudah berjuang dan meraih medali. "Untuk atlet Sambo dan Taekwondo kami ucapkan terimakasih perjuanganya," katanya, Jumat (6/11).

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Pria disapa Boy mengatakan, dengan pencapaian yang ada saat ini, dirinya sangat optimis dengan peraihan prestasi Kapuas Hulu, mengingat sebanyak 31 Cabor yang ikut Porprov 2026. Belum semuanya bertanding.

"Dengan keterbatasan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah, kita akan buktikan jika kita mampu meraih prestasi di Porprov 2026," ujarnya.

Advertisement Boy juga mengatakan, hari ini Cabor dari Dayung Kapuas Hulu akan bertanding di Pontianak. Dirinya yakin dan optimis, jika Cabor Dayung ini bisa mendapatkan medali juga, mengingat di kejuaraan sebelumnya mereka mampu menyumbangkan beberapa medali. "Untuk atlet semua Cabor, saya berpesan untuk selalu semangat dan berjuang mengharumkan nama Kapuas," ucapnya.

Sambung Boy, dirinya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Daerah dan semua pihak yang sudah membantu KONI Kapuas Hulu dalam mempersiapkan Porprov 2026 ini.

"Kita ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah atas bonus yang disiapkan untuk atlet peraih medali," tuturnya.

Sementara itu M. Arief Fathoni Ketua Persambi Kapuas Hulu mengucap syukur atas prestasi Sambo Kapuas Hulu pada Porprov 2026. Dimana untuk Sambo Kapuas Hulu sudah mengumpulkan 12 medali dengan 5 emas, 2 perak dan 5 perunggu.

"Meskipun kita di Porprov 2026 ini menurunkan atlet paling sedikit tapi kita mampu meraih 12 medali," ucapnya.