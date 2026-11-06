Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kapuas Hulu

Porprov 2026 Kapuas Hulu Kumpulkan 13 Medali, Sambo Sumbang 5 Emas 

T
Penulis: Taufik As
Ketua KONI Kapuas Hulu, Anwar Sanusi. (ISTIMEWA)
Ketua KONI Kapuas Hulu, Anwar Sanusi. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Untuk sementara Kabupaten Kapuas Hulu sudah mengumpulkan 13 medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke VIII Kalbar. Dari 11 medali yang diraih tersebut, Cabang Olahraga Persatuan 

cabang olahraga Persatuan Sambo Indonesia (Persambi) Kapuas Hulu menyumbangkan 5 medali emas, 2 medali Perak dan 5 medali Perunggu. Sementara 1 medali Perunggu disumbangkan dari Cabor Taekwondo. 

Ketua KONI Kapuas Hulu Anwar Sanusi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada atlet yang sudah berjuang dan meraih medali.  "Untuk atlet Sambo dan Taekwondo kami ucapkan terimakasih perjuanganya," katanya, Jumat (6/11). 

Advertisement

Baca Juga: Sambo Kapuas Hulu Siap Pertahankan Juara Umum di Porprov 2026

Pria disapa Boy mengatakan, dengan pencapaian yang ada saat ini, dirinya sangat optimis dengan peraihan prestasi Kapuas Hulu, mengingat sebanyak 31 Cabor yang ikut Porprov 2026. Belum semuanya bertanding. 

"Dengan keterbatasan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah, kita akan buktikan jika kita mampu meraih prestasi di Porprov 2026," ujarnya. 

Advertisement

Boy juga mengatakan, hari ini Cabor dari Dayung Kapuas Hulu akan bertanding di Pontianak. Dirinya yakin dan optimis, jika Cabor Dayung ini bisa mendapatkan medali juga, mengingat di kejuaraan sebelumnya mereka mampu menyumbangkan beberapa medali.  "Untuk atlet semua Cabor, saya berpesan untuk selalu semangat dan berjuang mengharumkan nama Kapuas," ucapnya. 

Sambung Boy, dirinya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Daerah dan semua pihak yang sudah membantu KONI Kapuas Hulu dalam mempersiapkan Porprov 2026 ini. 

Baca Juga: PSSI Kapuas Hulu Siapkan Skuad Porprov 2026, Pastikan Berangkat Meski Tanpa Dukungan Dana KONI

"Kita ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah atas bonus yang disiapkan untuk atlet peraih medali," tuturnya. 

Sementara itu M. Arief Fathoni Ketua Persambi Kapuas Hulu mengucap syukur atas prestasi Sambo Kapuas Hulu pada Porprov 2026. Dimana untuk Sambo Kapuas Hulu sudah mengumpulkan 12 medali dengan 5 emas, 2 perak dan 5 perunggu. 

"Meskipun kita di Porprov 2026 ini menurunkan atlet paling sedikit tapi kita mampu meraih 12 medali," ucapnya.

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

Kota Pontianak semakin kokoh memimpin klasemen perolehan medali Porprov XIV Kalbar 2026 dengan koleksi sepuluh emas. Mempawah menyusul.

Targetkan Emas, Perpani Pontianak Turunkan 29 Atlet di Porprov XIV Kalbar 2026

Targetkan Emas, Perpani Pontianak Turunkan 29 Atlet di Porprov XIV Kalbar 2026

Andalkan 29 atlet panahan muda di Porprov Kalbar 2026, Perpani Pontianak optimis raih medali emas meski berlatih dengan fasilitas seadanya.

Atlet Balap Sepeda Singkawang Raih Emas dan Perunggu pada Porprov XIV Kalbar 2026

Atlet Balap Sepeda Singkawang Raih Emas dan Perunggu pada Porprov XIV Kalbar 2026

Akbar dan Arya menyumbang emas dan perunggu untuk Singkawang pada cabang balap sepeda Porprov XIV Kalbar 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer