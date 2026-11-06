Diduga Tak Mampu Bayar Gaji Relawan, Dapur Makan Bergizi Gratis di Bunut Hilir Kapuas Hulu Tutup

PONTIANAK POST - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bunut Hilir tidak lagi beroperasi alias tutup sejak 5 November 2026.

Tidak beroperasinya dapur MBG Bunut Hilir tersebut diduga karena tidak mampu membayar gaji relawan dan beratnya beban operasional akibat adanya SK Kepala BGN tentang perubahan atas Kepala BGN Nomor 63539 tentang petunjuk teknis pembiayaan bahan baku pangan dan pembiayaan operasional pada SPPG Aglomerasi program MBG.

"Dapur MBG nya tidak lagi beroperasi karena ada SK dari Kepala BGN terkait tata kelola yang belum dipenuhi oleh SPPG Bunut Hilir," katanya, Jumat (6/11).

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Dia mengatakan, bahwa sebelum ada SK yang baru dikeluarkan oleh Kepala BGN, jumlah relawan yang bekerja di SPPG tersebut berjumlah 37 orang, namun kini berkurang menjadi 15 orang sehingga para relawan ini melakukan petisi ke SPPG mengingat jika hanya 15 relawan yang digunakan untuk pelayanan MBG tentunya tidak akan mampu karena kondisi wilayah yang sulit.

"Sehingga relawan ini melakukan petisi terhadap kebijakan BGN tersebut ke SPPG Bunut . Terhadap petisi ini pihak SPPG belum bisa memberikan solusi karena kebijakan tersebut berdampak kepada beban operasional dan gaji relawan," ujarnya.

Advertisement Sebagai Camat, dirinya berharap ada solusi yang baik untuk para relawan dan dirinya kita juga berharap program MBG di Bunut Hilir tetap mengingat penerima manfaat dari program ini mencapai seribu lebih. "Kita berharap ada solusi terbaik terhadap persoalan ini," ucapnya.

Sementara itu IPDA Yadi Rustandi Kapolsek Bunut Hilir mengatakan bahwa kemarin para relawan SPPG Bunut Hilir menyampaikan petisinya kepada SPPG Bunut Hilir adanya SK Kepala BGN yang berdampak pada gaji mereka sehingga dilakukan pemangkasan relawan dan juga berdampak kepada operasional SPPG.

"Akibat SK Kepala BGN itu dampaknya operasional SPPG tidak mampu juga untuk membayar gaji relawan. Makanya SPPG ditutup," ujarnya.

Lanjut Yadi, kemarin saat menyampaikan petisi, para relawan bertemu langsung dengan Kepala SPPG Bunut Hilir, namun dari pertemuan tersebut belum menemukan solusinya. "Kita berharap SPPG Bunut Hilir ini tetap dibuka dan ada solusi terbaik bagi relawan," pungkasnya.