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Kapuas Hulu

Semangat Tim Bola Voli Indoor Putra Kabupaten Kapuas Hulu: Dengan Dana Mandiri Optimis Target Juara

T
Penulis: Taufik As
Para atlet Voli Kapuas saat bersama Dewan pembina dan Ketua PBVSI Kapuas Hulu. (ISTIMEWA)
Para atlet Voli Kapuas saat bersama Dewan pembina dan Ketua PBVSI Kapuas Hulu. (ISTIMEWA)

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Dengan semangat membara Tim Bola Voli Indoor Putra Kabupaten Kapuas Hulu siap berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat yang dipusatkan di Kota Pontianak.

Keberangkatan Tim bola voli indoor putra yang dipimpin T. Timotius selaku Manager Tim tersebut dilepas langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Topan Ali Akbar selalu Dewan Pembina Pengkab PBVSI Kapuas Hulu bersama Ketua Umum Pengkab PBVSI Kapuas Hulu, Abang Surahman, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Jumat (6/11). 

TAUFIK, PUTUSSIBAU

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Timotius selaku Manager Voli Kapuas Hulu mengaku untuk Porprov 2026, Kapuas Hulu mengaku optimis target juara mengingat kemampuan atlet voli Kapuas Hulu tidak diragukan lagi.

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"Paling tidak kita masuk 4 besar, yang pasti kita juara juga. Yang jelas kita optimis juara, " ucapnya.

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Timo menjelaskan, untuk keberangkatan para atlet dipastikan berangkat hari ini dengan dana mandiri,"Sementara untuk dimulainya pertandingan voli ini tanggal 9 November 2026."

Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Umum PBVSI dan Dewan Pembina PBVSI Kapuas Hulu yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet. 

Sementara itu Abang Surahman Ketua PBVSI Kapuas Hulu mengaku, pada Porprov kali ini, targetnya tidak muluk-muluk karena semua tim pasti mengharapkan juara, "Namun yang terpenting kita harus bisa tampilkan yang terbaik dan jaga nama baik Kapuas Hulu."

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Pria yang akrab disapa Maman ini pun menjelaskan bahwa keberangkatan Tim Bola Voli Putra tersebut menggunakan dana mandiri dari PBVSI Kapuas Hulu, seperti beberapa cabang olahraga lainnya. Akan tetapi, Maman berpesan agar Tim Bola Voli Indoor Putra Kapuas Hulu tetap semangat selalu menjaga kekompakan dan rasa kebersamaan yang solid dalam tim. 

Sementara itu, Dewan Pembina Pengkab PBVSI Kapuas Hulu, Topan Ali Akbar juga memberikan motivasi agar para atlet tetap menjaga rasa kebersamaan dan menjaga kesehatan serta mental untuk bertanding.

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Editor : Rafael B. Junior
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