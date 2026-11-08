60 Peneliti dan Mahasiswa BRIN Eksplorasi Biodiversitas Danau Sentarum dan Betung Kerihun

PONTIANAK POST – Sebanyak 60 peneliti dan mahasiswa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diterjunkan untuk mengeksplorasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS), Kalimantan Barat. Ekspedisi ini diharapkan menghasilkan temuan spesies baru sekaligus memperkuat data ilmiah untuk mendukung konservasi.

Tim tersebut terdiri atas 45 peneliti BRIN dan 15 mahasiswa program Degree by Research (DbR) dari berbagai bidang keilmuan. Mereka tergabung dalam Ekspedisi Biodiversitas Terestrial (e-BiTe) Deployment 1 Tahun 2026 yang dilepas di Gedung Innovation Convention Center, Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Cibinong, Rabu (4/11).

Advertisement Eksplorasi akan dilakukan di kawasan Danau Sentarum dan Nanga Bungan. Para peserta memiliki latar belakang keilmuan beragam, mulai dari mikrobiologi, botani, zoologi, ekologi, hingga konservasi.

Melalui kegiatan ini, tim menargetkan pengumpulan spesimen ilmiah, data biodiversitas, serta informasi taksonomi dan ekologi. Hasil eksplorasi juga berpotensi mengungkap spesies baru maupun catatan baru keanekaragaman hayati Indonesia.

Program e-BiTe sendiri merupakan platform kolaborasi riset yang berfokus pada eksplorasi keanekaragaman hayati hutan hujan tropis melalui pendekatan biosistematika, evolusi, dan ekologi. Program ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat kapasitas generasi muda dan meningkatkan keahlian taksonomi.

Advertisement Hingga Oktober 2026, e-BiTe telah menghasilkan 12.251 spesimen dan 67 temuan biodiversitas. Temuan tersebut terdiri atas 26 spesies baru dan 41 catatan baru, sementara 40 kandidat spesies baru lainnya masih dalam tahap analisis.

BRIN melepas 60 peneliti dan mahasiswa untuk mengeksplorasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Ekspedisi ini menargetkan pengumpulan spesimen dan data ilmiah, termasuk potensi temuan spesies baru. (BRIN)

Program ini juga telah menghasilkan 22 publikasi ilmiah internasional serta mendampingi 59 mahasiswa pascasarjana jenjang magister dan doktoral dari berbagai perguruan tinggi.

Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN Andes Hamuraby Rozak mengatakan, ekspedisi tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi penelitian sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui eksplorasi langsung di lapangan.

Menurut dia, koleksi spesimen dan data biodiversitas yang dihasilkan tidak hanya menjadi sumber informasi ilmiah, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi upaya konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.