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Kapuas Hulu

Kepemimpinan Dandim 1206 Putussibau Berganti, Pemkab Kapuas Hulu Sampaikan Apresiasi

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Penulis: Taufik As
Bupati Kapuas Hulu saat memberikan cenderamata kepada mantan Dandim 1206 Psb.(ISTIMEWA)
Bupati Kapuas Hulu saat memberikan cenderamata kepada mantan Dandim 1206 Psb.(ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara kenal pamit dan ramah tamah Komandan Kodim (Dandim) 1206/Putussibau bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut menjadi momentum melepas pejabat lama Letkol Arm Andreas Prabowo Putro sekaligus menyambut pejabat baru Letkol Inf Adhi Sumarno.

Acara berlangsung di Aula Hotel Grand Banana Putussibau, Jumat (6/11), dengan dihadiri Bupati Kapuas Hulu Fransiskus  beserta istri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan TNI-Polri, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan serta insan media.

Bupati menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Letkol Arm Andreas Prabowo Putro selama bertugas di Kabupaten Kapuas Hulu.

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"Beliau dikenal sebagai sosok Dandim yang ramah, bersahaja, serta intens menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah hingga situasi keamanan di Kapuas Hulu tetap kondusif berkat kerjasama yang baik," tuturnya.

Bupati juga menyampaikan selamat datang kepada Letkol Inf Adhi Sumarno beserta istri.

"Mudah-mudahan beliau sukses dalam menjalankan tugas di Kabupaten Kapuas Hulu  serta terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga," ujar bupati.  (fik)

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Editor : Miftahul Khair
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