Istri ASN Dituntut Terus Berkembang, Ini Pesan Sekda Kapuas Hulu dalam Ladies Program DWP

PONTIANAK POST – Menjadi istri Aparatur Sipil Negara (ASN), terlebih istri seorang pejabat, bukan sekadar mendampingi suami dalam menjalankan tugas kedinasan. Peran tersebut juga menuntut kualitas diri, wawasan, etika, serta kemampuan membawa diri di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, saat membuka kegiatan Ladies Program Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kapuas Hulu di Gedung Satap Putussibau, Sabtu (7/11).

Ambrosius berharap kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dapat menjadi wadah pembelajaran bagi anggota DWP untuk meningkatkan kapasitas, mengembangkan potensi, serta membangun kualitas diri sebagai perempuan. Menurutnya, istri ASN tidak hanya dituntut mampu mendampingi suami dalam kegiatan kedinasan maupun sosial. Lebih dari itu, mereka juga harus memiliki wawasan luas, karakter yang baik, etika, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan.

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"Oleh karena itu, kami memandang kegiatan ini sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan," ujarnya.

Ambrosius juga menekankan bahwa seorang istri ASN diharapkan mampu menjadi pendamping yang bijaksana, memberikan dukungan moral kepada suami, menjaga keharmonisan keluarga, sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat.