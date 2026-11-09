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Kapuas Hulu

Cegah Balap Liar di Boyan Tanjung, Polisi Amankan 10 Motor Saat Penertiban, Lima Berknalpot Brong

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Penulis: Taufik As
Sejumlah kendaraan yang diamankan polisi karena menggunakan knalpot brong.(ISTIMEWA)
Sejumlah kendaraan yang diamankan polisi karena menggunakan knalpot brong.(ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Mencegah aksi balap liar di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, terus dilakukan aparat kepolisian bersama unsur TNI dan pemerintah setempat. Dalam penertiban yang digelar di Jalan Lintas Selatan, Desa Boyan Tanjung, Jumat (6/11) sore, petugas mengamankan 10 unit sepeda motor milik sejumlah remaja.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Boyan Tanjung IPDA Egidius Egi, dengan melibatkan personel Polsek, anggota Koramil 1206-08/Bunut Hilir-Boyan Tanjung, Kasi Trantib Kecamatan Boyan Tanjung, Kepala Desa Boyan Tanjung beserta staf, serta masyarakat Desa Boyan Tanjung dan Desa Mujan.

Kapolsek Boyan Tanjung IPDA Egidius Egi menyampaikan, penertiban dilakukan menyusul upaya pencegahan terhadap potensi aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

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"Saat petugas tiba di lokasi, tidak ditemukan aktivitas balap liar. Namun, sejumlah remaja terlihat berkumpul bersama kendaraan masing-masing di sekitar lokasi sehingga petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, " katanya

Dari hasil penertiban kata Kapolsek, sebanyak 10 sepeda motor diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas menemukan lima unit di antaranya menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar atau knalpot brong.

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"Sebagai tindak lanjut, pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot brong diwajibkan mengganti knalpot dengan knalpot standar sebelum kendaraan dapat diambil kembali, " jelasnya. (fik)

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Editor : Miftahul Khair
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