Polisi Bongkar Arena Sabung Ayam di Silat Hilir Kapuas Hulu untuk Jaga Keamanan Lingkungan

PONTIANAK POST – Polsek Silat Hilir kembali mengambil tindakan tegas terhadap lokasi yang diduga dijadikan arena perjudian sabung ayam di Dusun Sungai Mali, Desa Seberu, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (7/11).

Kapolsek Silat Hilir IPDA Amarullah Abidin menegaskan, penindakan tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam merespons laporan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya praktik perjudian maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Advertisement Baca Juga: Istri ASN Dituntut Terus Berkembang, Ini Pesan Sekda Kapuas Hulu dalam Ladies Program DWP

Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dapat berjalan maksimal.