Festival Danau Sentarum Kapuas Hulu 2026 Dipastikan Batal, Sekda Beberkan Alasannya

PONTIANAK POST - Festival Danau Sentarum yang rencananya dilaksanakan pada November 2026 di Kecamatan Batang Lupar dipastikan batal dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ambrosius Sadau dalam rapat pembatalan FDS, Senin (9/11).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ambrosius Sadau menyampaikan bahwa pembatalan FDS ini dikarenakan ada beberapa pertimbangan yakni tidak cukupnya waktu pelaksanaan.

"Sebelum dilakukan pembatalan ini, kita sudah beberapa kali melakukan rapat dan memang tidak bisa kita paksakan pelaksanaan nya," katanya di Putussibau.

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Sadau mengatakan, sebenarnya Pemerintah Daerah sudah menyiapkan anggaran untuk FDS dan mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan sumbangan dari berbagai pihak.

Sadau menjelaskan, untuk Bantuan Keuangan Provinsi ini sebesar Rp250 juta dan sudah teranggarkan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp280 juta.

Advertisement Namun untuk melakukan persiapan FDS ini, kata Sadau, pada tanggal 1 September 2026 , dalam proses pengadaan menemukan kendala dimana sumber uang yang ada baik itu dari Provinsi maupun Kabupaten harus disatukan sehingga untuk menggunakan uang tersebut harus melalui sistem lelang karena diatas Rp200 juta.

"Kita juga sudah koordinasi dengan pengadaan barang dan jasa kita disini. Proses lelang ini bisa dilakukan, hanya saja waktunya tidak cukup karena proses lelang memakan waktu sebulan sementara pelaksanaan FDS kita tanggal 2-5 Desember 226. Jelasi ini tak cukup waktu, belum lagi persiapan lainnya jika lelang ini dimenangkan oleh satu perusahaan," ungkapnya.

Lanjut Sadau, karena ini menggunakan uang pemerintah, maka pihaknya harus tunduk dengan aturan . "Jadi kita ini terbentur dengan aturan dan kita tidak bisa melawan aturan. Dan saya mengambil kebijakan untuk membatalkan FDS," ujarnya.

Sekda juga menegaskan, untuk sumbangan yang sudah diberikan oleh donatur kepada Panitia FDS, agar dapat mengembalikan uang tersebut.

"Sudah ada dana dari donatur yang masuk panitia FDS, saya perintahkan untuk dikembalikan uang tersebut. Jika sudah dikembalikan, maka rekening pun akan saya tutup," tegasnya.