Misteri Hilangnya Kakek 67 Tahun di Kapuas Hulu, Warga Hanya Temukan Sampan Kosong

PONTIANAK POST – Seorang pria lanjut usia bernama Yosefinus Sune (67), warga Dusun Karangan Bunut, Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, dilaporkan hilang dan diduga tenggelam di Sungai Ensulit, Dusun Talas, Desa Pulau Manak, Minggu (8/11).

Ps. Kasi Humas Polres Kapuas Hulu Iptu Jamali menyampaikan, hingga Minggu malam, korban belum ditemukan meski pencarian telah dilakukan oleh pihak keluarga, warga setempat bersama personel Polsek Embaloh Hulu.

"Informasi hilangnya korban bermula saat Yosefinus berangkat menuju sungai sekitar pukul 14.00 WIB untuk memasang jaring atau pukat ikan. Saat itu, korban menggunakan sampan dan diketahui bergerak ke arah hulu Sungai Embaloh," ujarnya.

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Namun, kata Jamali, hingga sore hari korban tak kunjung kembali. Khawatir terjadi sesuatu, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam pencarian tersebut, keluarga menemukan sampan milik korban yang berwarna biru di sekitar Pulau Ensulit. Sayangnya, keberadaan korban tidak ditemukan meskipun warga telah melakukan penyisiran di sekitar lokasi.

Advertisement "Temuan sampan tanpa keberadaan pemiliknya itu memunculkan dugaan bahwa korban terjatuh dari sampan atau hanyut terbawa arus sungai," tuturnya.

Sambung Jamali, sekitar pukul 19.30 WIB, pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Embaloh Hulu. Menindaklanjuti laporan itu, personel kepolisian langsung bergerak melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan, melakukan dokumentasi serta ikut membantu pencarian bersama masyarakat.

"Meski upaya pencarian telah dilakukan, Yosefinus belum berhasil ditemukan hingga malam hari. Dengan mempertimbangkan kondisi waktu dan situasi di lokasi, pencarian selanjutnya direncanakan kembali dilanjutkan pada Senin (9/11) pagi, " jelasnya.

Polsek Embaloh Hulu terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan masyarakat setempat guna memaksimalkan upaya pencarian.

Masyarakat yang berada di sekitar Sungai Ensulit juga diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui keberadaan korban ataupun menemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.