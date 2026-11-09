Kapuas Hulu Naik Peringkat Empat Porprov Kalbar 2026, Cabor Dayung Sumbang 4 Emas

PONTIANAK POST - Hingga 9 November 2026, Kabupaten Kapuas Hulu berhasil menduduki peringkat empat perolehan medali Porprov XIV Kalbar 2026.

Kontingen kebanggaan bumi Uncak Kapuas berhasil meraih 9 medali Emas, 3 Perak, dan 11 Perunggu pada Porprov 2026. Kapuas Hulu masih berada dibawah Mempawah, Kubu Raya dan Pontianak. Naiknya peringkat Kabupaten Kapuas Hulu ini berkat tambahan 4 medali emas, 1 perak dan 5 Perunggu dari Cabang Olahraga Dayung.

Atas capaian ini, Ketua KONI Kapuas Hulu Anwar Sanusi, merasa senang dan bangga terhadap perolehan medali yang diraih oleh para atlet yang berjuang. "Kita terimakasih kepada atlet cabor Dayung yang sudah mendapatkan 10 medali,. Begitu juga dengan atlet Sambo dan Taekwondo," katanya, Senin (9/11).

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Pria disapa Boy, mengaku optimis dengan raihan medali di Porprov 2026 ini akan terus bertambah mengingat masih Cabor yang belum dipertandingkan."Meskipun dengan kondisi keterbatasan anggaran seperti ini kita masih bisa mampu bersaing dengan daerah lain dalam peraihan medali," ujarnya.

Boy berpesan kepada seluruh atlet dan kontingan agar dapat selalu kompak dan berjuang mengharumkan nama Kapuas Hulu. "Untuk atlet kita yang belum bertanding, tunjukan kemampuannya dan tetap percaya diri dan junjung tinggi sportivitas," ujarnya.

Advertisement Sementara itu Ketua Cabor PODSI Kapuas Hulu, Rusdi Jaya Putra, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh atlet yang berhasil meraih medali. Ia mengapresiasi dedikasi dan perjuangan atlet yang telah menjalani proses latihan serta persiapan pertandingan selama kurang lebih tiga bulan.

Selamat kepada atlet yang telah meraih medali dan terima kasih atas kerja kerasnya, baik dalam sesi latihan maupun persiapan tanding selama tiga bulan hingga pertandingan berakhir,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan membawa pulang 4 emas, 1 perak dan 5 perunggu bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. “Ada proses panjang, disiplin, semangat dan pengorbanan yang telah dilakukan para atlet demi mengharumkan nama Kabupaten Kapuas Hulu," tuturnya.

Jaya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, KONI Kapuas Hulu serta seluruh stakeholder atas dukungan yang telah diberikan kepada Cabor PODSI.

Secara khusus, Ia memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Kapuas Hulu, H. Hairudin selaku pembina Cabor PODSI Kapuas Hulu, atas dukungan moril maupun materil kepada para atlet selama menjalani pembinaan dan persiapan pertandingan.