Camat Pertanyakan Aktivitas 22 WNA Tinggal Belasan Tahun di Nanga Hovat, Ini Penjelasan Imigrasi

PONTIANAK POST – Keberadaan 22 warga negara asing (WNA) di Dusun Nanga Hovat, Desa Datah Diaan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Pasalnya, meski telah tinggal di wilayah tersebut lebih dari 10 tahun, aktivitas maupun jumlah pasti warga asing itu disebut belum pernah dilaporkan secara resmi kepada pihak kecamatan.

Camat Putussibau Utara, Yohanes Telajan, mengaku mengetahui adanya warga asing yang menetap di wilayahnya. Namun, ia mengaku tidak pernah mendapatkan informasi terperinci mengenai jumlah, negara asal, hingga aktivitas yang mereka lakukan.

Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya bagi pihak kecamatan. Terlebih, keberadaan orang asing di wilayah pemerintahan setempat semestinya menjadi bagian dari pengawasan bersama.

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"Kita tahu ada orang asing di wilayah Putussibau Utara. Tapi kita tidak pernah dilaporkan terkait kegiatan mereka tersebut," kata Yohanes, Selasa (10/11).

Menurutnya, pemerintah kecamatan juga memiliki kewenangan untuk turut melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Namun, selama ini pihak kecamatan tidak pernah menerima laporan dari penanggung jawab kelompok warga asing tersebut.

Advertisement "Mereka langsung lapor dengan Imigrasi. Kalau dari Kesbangpol saya tidak tahu apakah mereka juga pernah melaporkan kegiatan dan keberadaan orang asing ini," ujarnya.

Yohanes mengaku memiliki kekhawatiran karena tidak mengetahui secara pasti aktivitas yang dilakukan puluhan WNA tersebut. Padahal, keberadaan warga negara asing di suatu wilayah perlu mendapatkan pemantauan secara berkala.

Ia bahkan mengaku pernah membawa pihak Kesbangpol untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan mereka, termasuk mencari tahu aktivitas yang dijalankan di Dusun Nanga Hovat.

"Tetapi saya tidak ada data laporan kegiatan mereka. Saya pernah membawa orang dari Kesbangpol untuk mendata keberadaan mereka, termasuk apa kegiatan yang dilakukan. Sampai sekarang apakah mereka melaporkan kegiatan secara rutin atau tidak kepada Kesbangpol, saya juga tidak tahu," jelasnya.

Sebagai pimpinan wilayah, Yohanes berharap adanya keterbukaan informasi dari pihak Imigrasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing tersebut. Menurutnya, koordinasi lintas instansi penting agar pemerintah kecamatan tidak hanya dilibatkan ketika muncul persoalan. "Jangan sampai kalau ada masalah baru Camat dilibatkan," tegasnya.