Akhir Pelarian Ibu Penganiaya Anak di Ketapang yang Viral, Ngaku Khilaf Akibat Ulah Suami

PONTIANAK POST - Polisi berhasil meringkus perempuan yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya yang barusia 4 tahun di Kecamatan Nanga Tayap, Ketapang beberapa bulan lalu. RO (26), ditangkap di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (7/11).

Setelah berhasil ditangkap, pelaku kemudian diterbangkan dari Jakarta menuju Ketapang. Pelaku tiba di Polres Ketapang pada Selasa (10/11) pagi. Setibanya di Ketapang, polisi langsung melakukan konferensi pers.

Di hadapan polisi dan awak media, pelaku mengaku khilaf dan spontan melakukan penganiayaan kepada anaknya. "Saya salah, tak ada pembelaan lagi," ungkap RO kepada awak media.

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RO mengaku, penganiayaan tersebut merupakan puncak dari kekecewaannya terhadap sang suami. Pelaku dan suaminya yang menikah siri mengaku kecewa karena suaminya jarang memberikan nafkah. Selain itu, pelaku juga mengaku kecewa karena diperlakukan seperti pembantu.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan penganiayaan tersebut terjadi pada 11 Maret 2026 di Dusun Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Penganiayaan baru dilaporkan sang suami tujuh bulan kemudian.

Advertisement Penganiayaan tersebut terekam kamera pengawas dan sempat viral di berbagai platform media sosial. "Suami pelaku baru melaporkan ke Polres Ketapang setelah pelaku membawa kabur kedua anaknya," kata Putra.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku. Pelaku diketahui berada di Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah. Polisi pun langsung melakukan penangkapan pada 7 November 2026.

Korban merupakan anak kandung pelaku berjenis kelamin perempuan yang saat ini berumur 4 tahun. "Saat ini kondisi fisik korban saat ini terlihat sehat dan normal. Kami juga akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap korban, karena kejadiannya sudah beberapa bulan lalu," ungkap Putra.

Polres Ketapang bersama Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Ketapang akan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan pendampingan psikologis.

KPPAD juga akan melakukan asesmen terhadap ayah korban dan keluarganya dalam rangka penempatan serta perawatan anak korban ke depannya. "Terhadap tersangka, selanjutnya akan dilakukan uji kesehatan jiwa, mental, dan psikologis," paparnya.