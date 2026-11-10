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Kapuas Hulu

Operasi Patuh Kapuas 2026 Berakhir, 269 Pengendara Kapuas Hulu Terjaring Pelanggaran

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Penulis: Taufik As
Kegiatan Operasi Patuh Kapuas 2026 yang digelar Satlantas Polres Kapuas Hulu resmi berakhir. (ISTIMEWA)
Kegiatan Operasi Patuh Kapuas 2026 yang digelar Satlantas Polres Kapuas Hulu resmi berakhir. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Operasi Patuh Kapuas 2026 yang digelar Satlantas Polres Kapuas Hulu resmi berakhir. Selama 14 hari pelaksanaan, sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026, tercatat sebanyak 269 pelanggaran lalu lintas ditemukan petugas.

Dari ratusan pelanggaran tersebut, sebanyak 112 pengendara dikenakan sanksi tilang manual, 140 pengendara diberikan teguran, sedangkan 17 pelanggaran lainnya terdeteksi melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile.

Data tersebut menjadi perhatian kepolisian karena menunjukkan masih adanya pengguna jalan yang belum sepenuhnya disiplin dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

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Kasat Lantas Polres Kapuas Hulu, AKP Cahya Purnawan, mengatakan angka pelanggaran selama operasi berlangsung menjadi pengingat bahwa kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih perlu terus ditingkatkan.

Menurutnya, penindakan terhadap pelanggar bukan sekadar memberikan sanksi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan ketertiban dan menekan risiko kecelakaan di jalan raya.

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"Kepada pelanggaran berlalu lintas diberikan sanksi. Diharapkan bisa menekan angka pelanggaran dan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya," katanya di Putussibau, Selasa (10/11).

Cahya menjelaskan, Operasi Patuh Kapuas merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan, membangun budaya tertib berlalu lintas, sekaligus mengurangi potensi kecelakaan.

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Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi kepada masyarakat. Sebab, tujuan utama operasi bukan hanya menindak para pelanggar, melainkan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan merupakan hal utama dalam berkendara.

 Pastinya penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi kepada masyarakat. Sebab, tujuan utama operasi bukan semata-mata menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, melainkan membangun kesadaran bahwa keselamatan merupakan hal yang paling penting saat berkendara," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pendekatan edukasi dan pemberian teguran juga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.

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Editor : Miftahul Khair
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