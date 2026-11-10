Pemkab dan Bulog Gelar Pasar Murah Tekan Inflasi, Jual Sembako Dibawah Harga Pasar

PONTIANAK POST - Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUP) bekerjasama dengan Bulog Kapuas Hulu menggelar Operasi Pasar Murah di Pasar Dogom Permai Putussibau, Selasa (10/11).

Didymus Luwat Maring Kabid Perdagangan DKUP Kapuas Huluengungkapkan dalam kegiatan ini untuk mengurangi laju inflasi.

Pasalnya komoditas yang dijual dengan harga di bawah harga eceran terendah. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan harga sembako dipasaran. Menurutnya barang yang dijual adalah sembako yang meliput, beras 1 Ton, minyak 600 liter dan gula 200 kilogram.

"Pasar murah atau operasi pasar yang digelar pemerintah berfungsi sebagai langkah intervensi langsung untuk menstabilkan harga bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat guna menekan angka inflasi daerah," katanya di Putussibau.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. “Operasi pasar ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujarnya.

Advertisement Ia mengatakan, kegiatan pasar murah ini akan kembali diselenggarakan di beberapa kecamatan yang lainnya. "Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dikhususkan untuk Masyarakat Kecamatan tempat diselenggarakannya pasar murah tersebut, adapun masyarakat yang ingin membeli di lokasi pasar murah bisa datang langsung," ujarnya.

Sementara itu Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Putussibau M. Khilnan Rianda mengatakan, dalam operasi pasar murah ini pihaknya sudah menyiapkan 1 Ton Beras, Minyak 600 liter, dan 200 kilogram gula. "Ini upaya kita untuk menekan inflasi dan menstabilkan harga sembako di pasar," ucapnya.

Ia mengatakan, kegiatan operasi pasar murah ini sudah yang keempat kalinya dilakukan pihaknya, karena sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan di Kecamatan Boyan Tanjung, Putusibau Selatan, Embaloh Hulu dan hari ini Kecamatan Putussibau Utara.