Tampil Spartan di Porprov Kalbar 2026, Karate Kapuas Hulu Capai Target Dua Medali

PONTIANAK POST - Target dua medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 akhirnya tercapai oleh Cabang olahraga (Cabor) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Kapuas Hulu.

Mustawadin Pelatih Karate Kapuas Hulu menyampaikan FORKI Kapuas Hulu berhasil menambah dua medali perunggu melalui perjuangan atlet nomor kumite, yakni Eklesia dan Jordan. Kedua atlet tersebut merupakan kohai dari perguruan INKANAS Ranting Putussibau Utara.

"Forki Kapuas Hulu menurunkan 2 orang atlwt putra dan putri. Alhamdulillah target kita tercapai dengan peraihan dua medali meskipun Perunggu," katanya, Rabu (11/11).

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Sebagai pelatih, Mus pun mengapresiasi perjuangan kedua atlet tersebut yang sudah mengharumkan nama Kapuas Hulu.

"Alhamdulillah dengan pencapaian ini kedepannya kita lebih tingkatkan lagi. Dan sore ini pengalungan medali buat para juara sekaligus Forki Kapuas Hulu akan membagikan bonus kepada atlet yang berprestasi. Semula kami menjanjikan untuk atlet peraih emas Rp 1,5 juta, Perak Rp1 juta dan Perunggu Rp500 ribu," ujarnya.

Advertisement Sementara itu Erdamsyah Wakil Ketua Forki Kapuas Hulu menyampaikan sebagai pengurus Forki Kapuas Hulu sangat bangga dengan pencapaian ini.

"Kita terimakasih perjuangan atlet Karate Kapuas Hulu yang sudah menyumbangkan dua medali ini," ucapnya.

Ketua umum INKANAS Kabupaten Kapuas Hulu, Dini Ardianto, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kedua atlet yang telah berjuang membawa nama daerah dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada anakda Ekle dan Jordan atas perjuangan dan semangatnya. Ekle merupakan putra dari Bapak Ismail Sinuraya, sedangkan Jordan merupakan putra dari Ibu Yuliana Libang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua serta ranting yang telah mendukung keikutsertaan mereka, dengan segala keterbatasan dan berbagai faktor nonteknis lainnya,” ungkap Dini.

Menurutnya, pertandingan yang berlangsung sore hari tersebut berjalan cukup ketat karena mempertemukan karateka-karateka terbaik dari berbagai perguruan, di antaranya Lemkari, KKI, INKAI dan perguruan lainnya.