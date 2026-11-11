Imigrasi Putussibau Awasi 25 WNA di Kapuas Hulu, Mulai Pekerja Tambang hingga Rohaniawan

PONTIANAK POST - Sebanyak 25 Warga Negara Asing (WNA) di Kapuas Hulu masuk dalam pengawasan Imigrasi Putussibau. 25 WNA tersebut dari berbagai negara yakni Inggris, Swiss, Amerika Serikat dan Korsel.

Kasubsi TI Inteldalkim Imigrasi Putussibau, Naufal Fauzi Rahman menyampaikan, 25 WNA tersebut ada yang mengantongi Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

"Jadi 25 TKA ini, ada 2 TKA yang bekerja di perusahaan tambang dari China. Sisanya itu WNA yang menjalani misi keagamaan," katanya, Rabu (11/11).

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Naufal mengatakan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap salah satu orang asing dari Mesir yang berada di desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu.

"Disana memang ada orang asing dari Mesir, hanya saja yang bersangkutan memegang ITAS dari Imigrasi Bogor, setiap 2 bulan sekali orang asing tersebut pulang ke Bogor, karena istrinya. Tapi tetap kita awasi," ujarnya.

Advertisement Lanjut Naufal, pihaknya saat ini juga memperketat pengawasan orang asing di daerah perbatasan, karena ada beberapa kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia.

"Makanya kita terus membangun komunikasi dengan Pamtas untuk saling berkoordinasi terkait keluar masuknya orang asing terutama orang Malaysia," ujarnya.

Selain itu kat Naufal , pihaknya mengawasi keberadaan orang asing menggunakan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) dengan melibatkan pengelola penginapan dan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

"Penginapan menjadi salah satu tempat yang memfasilitasi keberadaan orang asing. Sebab itu informasi dari penginapan terhadap orang asing sangat penting bagi Imigrasi" katanya.