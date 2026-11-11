Akhir Pencarian Kakek 67 Tahun di Kapuas Hulu, Ditemukan Mengapung 2 Km dari Lokasi Hilang

PONTIANAK POST – Setelah tiga hari dilakukan pencarian, Yosefinus Sune (67), warga yang dilaporkan hilang dan diduga tenggelam di Sungai Tamambaloh, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (11/11) pagi.

"Korban ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB dalam kondisi mengapung di permukaan sungai, tepatnya di sebelah hilir jembatan. Lokasi penemuan berjarak kurang lebih dua kilometer dari titik awal korban diduga tenggelam di Dusun Madang, Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu," kata Kasi Humas Polres Kapuas Hulu.

Jamali mengatakan, dengan penemuan tersebut mengakhiri operasi pencarian yang telah berlangsung selama tiga hari. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sehingga memicu upaya pencarian yang melibatkan aparat kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu, serta masyarakat setempat.

Advertisement Baca Juga: Misteri Hilangnya Kakek 67 Tahun di Kapuas Hulu, Warga Hanya Temukan Sampan Kosong

"Dalam proses pencarian, sebanyak tujuh personel BPBD Kapuas Hulu diterjunkan. Selain itu, Kapolsek Embaloh Hulu bersama delapan personel Polsek Embaloh Hulu dan sekitar 20 warga turut menyisir kawasan sungai untuk menemukan keberadaan korban," ujarnya.

Lanjut Jamali, setelah berhasil ditemukan, jenazah Yosefinus langsung dievakuasi. Selanjutnya, korban dimakamkan pada hari yang sama di pemakaman umum Desa Menua Sadap.

Advertisement Berakhirnya pencarian ini membawa duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat setempat. Selama tiga hari, berbagai unsur telah bekerja sama melakukan pencarian hingga akhirnya korban berhasil ditemukan, meski dalam keadaan tidak bernyawa.

Polres Kapuas Hulu menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga Yosefinus Sune atas musibah tersebut.

Jamali berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan tersebut.