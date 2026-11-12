Kapuas Hulu Punya 2,3 Juta Hektare Hutan, Festival Lestari Dorong Kolaborasi Pelestarian Alam

PONTIANAK POST– Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pusat perhatian dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui penyelenggaraan Festival Lestari ke 6 pada 10–12 November 2026. Mengusung tema “Merawat Arus Konservasi (Resiliensi dan Pemulihan)”, festival ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau mengatakan Kapuas Hulu memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di kawasan Jantung Borneo atau Heart of Borneo.

"Kapuas Hulu memiliki sekitar 2,3 juta hektare hutan alam, kawasan Danau Sentarum seluas kurang lebih 132 ribu hektare, serta bentang gambut yang menjadi bagian penting sistem hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas," katanya.

Menurut Ambrosius, kekayaan alam tersebut bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga menjadi sumber kehidupan masyarakat. Hutan, sungai, danau, rawa, serta gambut memiliki keterkaitan dalam menjaga tata air, keanekaragaman hayati, sumber pangan, hingga mata pencaharian warga. Namun, potensi tersebut menghadapi berbagai ancaman, mulai dari deforestasi, degradasi gambut, perubahan tata air, kekeringan, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sadau menegaskan pembangunan daerah harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

"Tantangan Kapuas Hulu bukan memilih antara konservasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana menjadikan kelestarian alam sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Advertisement Pelestarian lingkungan juga harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat, perlindungan pengetahuan lokal, serta pengembangan potensi unggulan daerah. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat adat, komunitas, pelaku usaha, dan mitra pembangunan. Festival Lestari ke 6 pun dirancang sebagai ruang pertemuan, pembelajaran, sekaligus penguatan kemitraan multipihak dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Tidak hanya berbicara soal konservasi, festival ini juga mengangkat potensi ekonomi lokal Kapuas Hulu, seperti perikanan, madu hutan, hasil hutan bukan kayu, serta kerajinan tenun dengan pewarna alami," jelasnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Tenun Sidan. Kerajinan tradisional ini dinilai memiliki nilai ekonomi sekaligus menyimpan pengetahuan lokal, terutama keterampilan perempuan penenun dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pewarna alami.