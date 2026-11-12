Harumkan Nama Kapuas Hulu, Ilham Dharma Putra Masuk Top 10 Duta Pariwisata Indonesia 2026

PONTIANAK POST – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ilham Dharma Putra berhasil menembus 10 besar ajang Duta Pariwisata Indonesia 2026 yang digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, pada awal November 2026.

Tak hanya masuk jajaran 10 besar nasional, pemuda kelahiran Nanga Silat, Kecamatan Silat Hilir tersebut juga berhasil meraih penghargaan sebagai Duta Pariwisata Indonesia Lingkungan 2026.

Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kapuas Hulu sekaligus membuktikan bahwa putra daerah mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di tingkat nasional.

“Pada Grand Final kemarin, saya berhasil masuk Top 10 dan mendapatkan penghargaan Duta Pariwisata Indonesia Lingkungan,” kata Ilham Dharma Putra saat dihubungi, Kamis (12/11).

Ilham menjelaskan, ajang Duta Pariwisata Indonesia 2026 diikuti perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Persaingan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah ke tingkat yang lebih luas.

Advertisement Menurutnya, keikutsertaannya dalam ajang nasional tersebut bukan semata-mata untuk mengejar prestasi pribadi. Lebih dari itu, dia ingin membuka ruang dan kesempatan bagi generasi muda Kalimantan Barat agar terus berkembang, meningkatkan prestasi, serta berani tampil sebagai inspirator di tengah masyarakat.

“Saya berharap ke depan bisa ikut mewadahi penyelenggaraan ajang Duta Pariwisata Kalimantan Barat tahun 2027,” ungkapnya.

Ilham juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses persiapan hingga pelaksanaan kompetisi, mulai dari sponsor, media partner, para pendukung, hingga teman-teman yang selalu memberikan semangat.

Baginya, pencapaian tersebut bukan hanya tentang penghargaan yang diraih, tetapi juga membawa nama daerah asal yang menjadi kebanggaannya.

“Prestasi ini saya berikan sepenuh hati untuk daerah Kapuas Hulu tercinta. Karena saya berasal dari Hulu, membanggakan daerah adalah prioritas utama,” tegasnya.