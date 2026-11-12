Genjot Pendapatan Daerah, Pemkab Kapuas Hulu Siap Suntik Modal ke Bank Kalbar hingga 2031

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama DPRD mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) untuk tahun anggaran 2027 hingga 2031.

Penyertaan modal tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, mengatakan penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan memperkuat perekonomian daerah.

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“Yang kita harapkan dengan adanya penyertaan modal itu dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah,” kata Sukardi saat menyampaikan pidato pengantar Raperda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (11/11).

Menurut Sukardi, pembahasan Raperda tersebut perlu dilakukan secara mendalam bersama DPRD dengan mempertimbangkan berbagai saran dan masukan konstruktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.

Advertisement Dia menjelaskan, pengajuan Raperda penyertaan modal ini memiliki sejumlah tujuan. Di antaranya memperkuat struktur permodalan PT Bank Kalbar, meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam mendukung program pembangunan, serta memperluas dukungan terhadap pelayanan publik di sektor keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu, Raperda tersebut juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap alokasi anggaran penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kebijakan ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, khususnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar,” ujarnya.

Sukardi berharap, penyertaan modal daerah kepada Bank Kalbar nantinya tidak hanya memperkuat posisi perusahaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurutnya, manfaat kebijakan tersebut diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pelayanan keuangan yang semakin baik, serta bertambahnya pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.