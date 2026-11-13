Polres Kapuas Hulu Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Balap Liar hingga Tawuran di Putussibau

PONTIANAK POST – Polres Kapuas Hulu mengintensifkan patroli malam di sejumlah titik rawan di wilayah hukumnya baru-baru ini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Patroli yang dimulai sekitar pukul 23.30 WIB tersebut menyasar sejumlah kawasan strategis di Kota Putussibau, mulai dari pusat keramaian, kawasan permukiman warga hingga jalur lalu lintas yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya gangguan keamanan. Kegiatan dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) Polres Kapuas Hulu, AKP Egnasius didampingi Wakil Perwira Pengawas (Wapawas), AIPTU Norman Sepiana, dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan fungsi.

Iptu Jamali Kasi Humas Polres Kapuas Hulu menyampaikan, patroli tersebut difokuskan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, seperti aksi balap liar, tawuran, serta aktivitas masyarakat yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga pada malam hari.

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"Selain melakukan pemantauan situasi, personel kepolisian juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar turut menjaga keamanan lingkungan. Warga, khususnya kelompok anak muda, diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas hingga larut malam yang berpotensi memicu keributan maupun mengganggu waktu istirahat masyarakat, " katanya.

Jamali mengatakan, personel di lapangan juga diinstruksikan agar mengambil tindakan secara profesional dan proporsional sesuai standar operasional prosedur (SOP) apabila menemukan pelanggaran.