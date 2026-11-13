Isu Kudeta terhadap Zulhas Beredar, DPD PAN Kapuas Hulu Tegaskan Tetap Satu Komando

PONTIANAK POST - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kapuas Hulu menegaskan tetap solid dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi beredarnya isu dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan atau kudeta terhadap Zulhas.

Ketua DPD PAN Kabupaten Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menyampaikan, seluruh jajaran pengurus dan kader PAN di Kapuas Hulu tetap satu komando. Dirinya juga mengecam pihak-pihak yang dinilai menyebarkan informasi bohong, provokasi, serta upaya adu domba yang berpotensi memicu kegaduhan di internal partai.

"Kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang menebarkan berita hoaks terkait sikap dan keputusan kami. Kami mengutuk keras segala bentuk agitasi, adu domba, serta penyampaian informasi bohong yang berpotensi menimbulkan kekisruhan, baik di tengah masyarakat maupun di internal partai," katanya, Kamis (11/11).

Menurut Wahyu, dari apa yang telah diperbuat Zulkifli Hasan, DPD PAN Kabupaten Kapuas Hulu merasa sangat bermanfaat dari kepemimpinannya, kepeduliannya, keorganisasiannya, dan lain-lain.

Kepemimpinan Zulkifli Hasan dinilai tidak hanya memperkuat konsolidasi partai di tingkat pusat, tetapi juga memberikan perhatian nyata kepada daerah, termasuk DPD PAN di Kabupaten Kapuas Hulu.

Advertisement "Dengan sikap satu komando ini, DPD PAN Kapuas Hulu berharap PAN semakin solid, kompak, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan,” tegasnya.

Mantan Wakil Bupati Kapuas Hulu ini menyebutkan, perbedaan pandangan dalam dinamika organisasi merupakan hal yang dapat terjadi. Namun, setiap persoalan internal harus disikapi secara dewasa melalui mekanisme dan aturan partai, bukan justru menjadi alasan untuk melemahkan persatuan.

“Seluruh jajaran pengurus, kader, dan struktur partai harus senantiasa menjaga kesatuan langkah. Kita harus satu komando dan mengutamakan kepentingan serta kebesaran PAN di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” jelasnya

Wahyu pun mengajak seluruh kader PAN di Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pengurus, sekaligus menjaga hubungan baik di lingkungan internal partai.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan di tingkat pusat, tetapi juga oleh soliditas struktur di daerah. Konsistensi kader dalam menjalankan keputusan organisasi menjadi bagian penting untuk memastikan PAN tetap bergerak dengan arah dan tujuan yang sama.