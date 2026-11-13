Ratusan Hektare Lahan Terbakar, Izin PT BOS di Kapuas Hulu Dicabut

PONTIANAK POST – Pemerintah Pusat mengambil tindakan tegas terhadap 11 perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan. Salah satu perusahaan yang terkena pencabutan izin tersebut adalah PT Bima Optima Sawit (BOS) yang beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pencabutan izin perusahaan tersebut menjadi perhatian serius, menyusul terungkapnya 356 hektare lahan yang terbakar di dalam areal PT BOS.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Pido Castro, membenarkan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT BOS telah dicabut oleh Pemerintah Pusat.

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Pido menjelaskan, sebelum pencabutan izin, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menerbitkan IUP untuk PT BOS pada 2023 dengan luas areal mencapai 4.750 hektare.

"Sebelum dicabut izinnya, IUP yang kita keluarkan untuk PT BOS pada tahun 2023 ini seluas 4.750 hektare," kata Pido, Jumat (13/11).

Advertisement Menurutnya, pencabutan izin tersebut merupakan dampak dari keterlibatan perusahaan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi baru-baru ini. "Ada 356 hektare lahan yang terbakar di areal PT BOS ini," ungkapnya.

Pido menegaskan, PT BOS sejauh ini baru mengantongi IUP dan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Dengan adanya persoalan hukum terkait Karhutla tersebut, perusahaan diperkirakan akan menghadapi kesulitan untuk memperoleh HGU.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih menunggu surat resmi pencabutan izin dari Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

"Jika surat pencabutan izin untuk PT BOS sudah diterima, kami akan melakukan pertemuan dengan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) untuk membahas sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut," jelasnya.

Pido juga mengingatkan PT BOS agar tidak melakukan aktivitas apa pun setelah adanya keputusan pencabutan izin dari Pemerintah Pusat.