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Kapuas Hulu

Pemkab Kapuas Hulu Pastikan Tidak Buka Formasi CPNS Tahun 2026, Ini Penjelasannya

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Penulis: Taufik As
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Hulu, Rudolfus Adji Winursito. (ISTIMEWA)
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Hulu, Rudolfus Adji Winursito. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Kabar rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 dengan estimasi kuota sekitar 150.000 formasi menjadi perhatian masyarakat. Namun, kabar tersebut tampaknya belum membawa peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi CPNS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memastikan tidak mengusulkan formasi penerimaan CPNS tahun 2026 kepada Pemerintah Pusat.

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu pertimbangan utama adalah belanja pegawai Pemkab Kapuas Hulu yang telah melampaui batas 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

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Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Hulu, Rudolfus Adji Winursito, membenarkan bahwa pemerintah daerah tidak mengajukan usulan formasi CPNS untuk tahun 2026.

"Mengapa tidak mengusulkan formasi penerimaan CPNS tahun 2026, karena ada beberapa pertimbangan," katanya, Jumat (12/11).

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Adji menjelaskan, selain terbentur ketentuan belanja pegawai dalam UU HKPD, Pemkab Kapuas Hulu juga mempertimbangkan jumlah penerimaan CPNS tahun 2024 serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada formasi 2024 dan 2025.

Menurutnya, pengangkatan sekitar 2.000 PPPK dalam dua periode tersebut dinilai telah cukup memenuhi kebutuhan organisasi pemerintahan daerah untuk saat ini.

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"Selain aturan UU HKPD, juga formasi CPNS tahun 2024 yang lalu serta pengangkatan PPPK sebanyak lebih kurang 2.000 orang pada formasi 2024 dan 2025 dianggap sudah memenuhi kebutuhan organisasi," jelasnya.

Meski tidak membuka usulan formasi CPNS pada 2026, Adji tidak menutup kemungkinan Pemkab Kapuas Hulu kembali mengajukan kebutuhan pegawai melalui jalur CPNS pada tahun mendatang.

Namun, hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat. Jika kondisi anggaran memungkinkan, formasi guru dan tenaga kesehatan diproyeksikan menjadi prioritas dalam pengusulan kebutuhan ASN berikutnya.

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Editor : Miftahul Khair
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