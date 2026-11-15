Kades Protes PT KAA PHK Warganya, Manajemen Bongkar Kasus Pencurian Solar

PONTIANAK POST – Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Khatulistiwa Agro Abadi (KAA) terhadap salah seorang warga Desa Seriang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, menuai keberatan dari pemerintah desa.

Kepala Desa Seriang, Fransiskus, bahkan telah melayangkan surat keberatan kepada manajemen perusahaan perkebunan tersebut. Ia menilai keputusan PHK terhadap Leonardus Junak perlu ditinjau ulang karena dinilai tidak sebanding dengan persoalan kelalaian kerja yang dituduhkan.

Berdasarkan informasi yang diterima pihak desa, Leonardus disebut baru satu kali melakukan kelalaian kerja yang mengakibatkan kerugian perusahaan sekitar Rp180 ribu. Selain itu, yang bersangkutan dikabarkan belum pernah menerima surat peringatan pertama maupun kedua sebelum keputusan PHK diambil.

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"Meskipun berstatus sebagai pekerja harian lepas, hak-hak normatif dan perlindungan hubungan kerja tetap dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku," kata Fransiskus, Minggu (14/11).

Menurutnya, kelalaian yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp180 ribu tidak semestinya langsung berujung pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Advertisement Ia menilai perusahaan seharusnya mengedepankan langkah pembinaan dan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan ketenagakerjaan, bukan langsung mengambil keputusan yang berdampak pada mata pencaharian warga.

"Semestinya yang dapat dilakukan perusahaan antara lain memberikan surat peringatan, pembinaan, dan menagih ganti rugi sesuai tata cara dan batas yang diatur undang-undang, bukan langsung memutuskan hubungan kerja," tegasnya.

Fransiskus menegaskan, keberatan tersebut bukan semata-mata untuk membela warganya, tetapi juga sebagai upaya menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat Desa Seriang.

Karena itu, pihak desa meminta manajemen PT KAA meninjau kembali sekaligus membatalkan keputusan PHK terhadap Leonardus Junak.

Selain itu, pemerintah desa mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, kearifan lokal, maupun mekanisme adat. Pihak perusahaan juga diminta menggelar pertemuan bersama pemerintah desa dan pekerja yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak.