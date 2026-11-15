Bawa Nama Kalbar ke Panggung Nasional, Prestasi Ilham Duta Pariwisata Dipuji Senator DPD RI

PONTIANAK POST – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra daerah asal Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ilham Dharma Putra berhasil menembus jajaran Top 10 Duta Pariwisata Indonesia 2026 sekaligus meraih gelar Duta Pariwisata Indonesia Lingkungan 2026 dalam ajang nasional yang digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dan kebanggaan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Erlinawati.

Ia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ilham yang dinilai telah membawa nama baik Kabupaten Kapuas Hulu dan Kalimantan Barat ke panggung nasional.

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Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda Kalimantan Barat memiliki potensi, daya saing, wawasan, serta kemampuan untuk berkompetisi dan menunjukkan kualitasnya di tingkat nasional maupun internasional.

"Prestasi ini membuktikan bahwa generasi muda Kalimantan Barat memiliki daya saing, wawasan, dan kapasitas untuk tampil di panggung nasional," katanya, Minggu (14/11).

Advertisement Ia juga menilai, keberhasilan Ilham meraih gelar Duta Pariwisata Indonesia Lingkungan 2026 memiliki makna tersendiri bagi Kalimantan Barat yang dikenal sebagai salah satu kawasan penting bagi kelestarian alam dunia, khususnya di jantung Pulau Borneo.

Menurutnya, gelar tersebut bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat promosi pariwisata berbasis lingkungan, memperkenalkan kearifan lokal, serta meningkatkan perhatian terhadap potensi wisata alam Kalimantan Barat.

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Ia berharap prestasi Ilham dapat menjadi momentum untuk mendorong pengembangan ekowisata sekaligus menarik dukungan lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, ia berharap keberhasilan putra Kapuas Hulu tersebut dapat menjadi pemantik semangat bagi generasi muda lainnya agar tidak ragu bermimpi besar dan berani mengambil bagian dalam berbagai kompetisi.

"Anak-anak muda Kalbar memiliki potensi luar biasa. Namun, potensi tersebut harus terus diasah dengan meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas, serta tetap berakar kuat pada identitas budaya dan kearifan lokal," pesannya.