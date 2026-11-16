Gandeng 23 Perusahaan, Polres Kapuas Hulu Bakal Gelar Job Fair Poliran untuk Tekan Pengangguran

PONTIANAK POST – Berbagai peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu segera dibuka melalui kegiatan Job Fair POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) yang digagas Polres Kapuas Hulu. Sebanyak 23 perusahaan dari berbagai sektor usaha dilibatkan untuk memberikan kesempatan kepada para pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Cafe Weng Putussibau, Sabtu (21/11), dengan melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, perhotelan, restoran, kafe, toko hingga minimarket di wilayah Putussibau.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, Job Fair Poliran merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran sekaligus upaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan.

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"Kita targetkan masyarakat pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair Poliran ini sebanyak-banyaknya," kata Wisnu, Senin (15/11).

Menurutnya, Poliran merupakan program yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia. Program ini diharapkan menjadi proyek percontohan (pilot project) dalam menghubungkan upaya penanganan pengangguran dengan pencegahan tindak kriminalitas.

Advertisement Kapolres menilai, persoalan pengangguran tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Karena itu, diperlukan langkah nyata dan kolaborasi berbagai pihak untuk memperluas kesempatan kerja, sehingga masyarakat memiliki peluang memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan.

"Pelaksanaan Job Fair Poliran di Kapuas Hulu diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menjadi model kegiatan yang bisa diterapkan lebih luas," ujarnya.

Ia menegaskan, pembukaan akses lapangan pekerjaan merupakan salah satu langkah preventif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif. Menurutnya, pendekatan kepolisian tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kapolres berharap keterlibatan 23 perusahaan dalam kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja yang selama ini kesulitan memperoleh pekerjaan.