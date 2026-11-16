Imigrasi dan Rutan Putussibau Hadirkan Layanan Paspor dan Kesehatan Gratis di Perbatasan Badau

PONTIANAK POST – Berbagai pelayanan publik dan aksi sosial menyentuh langsung masyarakat perbatasan digelar Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kapuas Hulu bersama Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Putussibau di kawasan Pasar Wisata Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, Sabtu (14/11).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026. Tidak sekadar seremoni, peringatan ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Plh Kepala Kantor Imigrasi Putussibau, Budi, mengatakan peringatan Hari Bhakti Kemenimipas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan yang mengedepankan kebersamaan, kepedulian sosial dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Advertisement Baca Juga: Imigrasi Singkawang Bangun Kampung Sadar Imigrasi di Sedau, Warga Dibekali Pemahaman Aturan

"Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat dan senam bersama yang melibatkan jajaran petugas serta masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan sekaligus menerapkan pola hidup sehat," kata Budi.

Selain kegiatan olahraga bersama, masyarakat juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis. Pelayanan keimigrasian turut dihadirkan melalui layanan paspor, sehingga warga di kawasan perbatasan dapat mengakses pelayanan dengan lebih dekat dan mudah.

Advertisement Tak hanya itu, kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui pembagian sejumlah paket sembako gratis bagi warga yang membutuhkan.

"Sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian sejumlah paket sembako gratis kepada warga yang membutuhkan," ujarnya.

Baca Juga: Imigrasi Mempawah Jemput Bola Buat Paspor Warga Landak yang Harus Berobat ke Kuching

Bahkan, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, Imigrasi Kapuas Hulu dan Rutan Putussibau berkolaborasi dengan Perum Bulog Putussibau menggelar pasar murah.

Menurut Budi, pelaksanaan kegiatan di Badau memiliki arti penting mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan strategis perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kehadiran pelayanan publik di wilayah perbatasan dinilai sangat penting agar masyarakat tidak hanya merasakan manfaat pembangunan, tetapi juga memperoleh akses pelayanan pemerintah secara lebih mudah dan berkelanjutan.