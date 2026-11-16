Operasi Zebra Kapuas 2026 Dimulai, Polres Kapuas Hulu Sasar Penurunan Angka Kecelakaan

PONTIANAK POST – Polres Kapuas Hulu mulai mematangkan kesiapan pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026. Ditandai dengan apel gelar pasukan di halaman Mapolres Kapuas Hulu, Senin (16/11) pagi, operasi kepolisian di bidang lalu lintas tersebut akan berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2026.

Apel dipimpin langsung Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra dan dihadiri Wakapolres Kompol Muslimin, perwakilan Dinas Perhubungan, unsur TNI dari Kodim 1206 Putussibau serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam amanatnya, Kapolres mengatakan apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel maupun sarana pendukung sebelum operasi dilaksanakan di lapangan.

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"Apel gelar pasukan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan kita dalam melaksanakan Operasi Zebra Kapuas 2026, yang berlangsung selama 14 hari," kata AKBP Wisnu.

Ia menjelaskan, Operasi Zebra Kapuas 2026 memiliki dua sasaran utama, yakni menekan angka kecelakaan lalu lintas beserta fatalitas korban serta meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Advertisement Menurutnya, keselamatan di jalan raya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan kesadaran seluruh pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas.

"Operasi ini memiliki dua tujuan utama, yakni mengurangi kejadian kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan disiplin masyarakat di jalan raya," jelasnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan operasi. Keterlibatan berbagai instansi terkait dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan maksimal dan mampu memberikan dampak positif bagi keselamatan masyarakat.

"Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada kesiapan kita semua serta kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholder terkait," ujarnya.

Selain kesiapan operasional, AKBP Wisnu mengingatkan seluruh personel agar mengedepankan sikap profesional dan humanis selama menjalankan tugas. Namun demikian, ketegasan dalam menindak pelanggaran tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.