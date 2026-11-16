Musim Hujan Datang, Yonif TP 927/Uncak Kapuas Turun Bersama Warga Bersihkan Drainase Cegah Banjir

PONTIANAK POST – Mengantisipasi potensi banjir akibat meningkatnya intensitas curah hujan setelah melewati musim kemarau, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 927/Uncak Kapuas menggelar aksi gotong royong melalui Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (14/11).

Kegiatan sosial yang dipimpin langsung Komandan Yonif TP 927/Uncak Kapuas, Letkol Inf Jamrizal, tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan, pengangkatan sampah serta pembersihan saluran drainase yang berpotensi menghambat aliran air saat hujan deras.

Aksi gotong royong menjadi salah satu langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko genangan air hingga banjir, terutama memasuki musim penghujan yang rawan disertai curah hujan dengan intensitas tinggi.

Advertisement Baca Juga: Operasi Zebra Kapuas 2026 Dimulai, Polres Kapuas Hulu Sasar Penurunan Angka Kecelakaan

Komandan Yonif TP 927/Uncak Kapuas, Letkol Inf Jamrizal, mengatakan Gerakan ASRI merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi perubahan kondisi cuaca.

"Ini merupakan kegiatan sosial. Setelah musim kemarau, kita wajib mengantisipasi hujan dengan intensitas besar sehingga bisa meminimalkan terjadinya banjir," ujar Letkol Inf Jamrizal.

Advertisement Menurutnya, memasuki musim penghujan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memastikan lingkungan tetap bersih dan saluran drainase tidak tersumbat sampah maupun material lainnya.

Ia menegaskan, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun TNI, melainkan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Melalui Gerakan ASRI, terdapat empat hal penting yang ingin diwujudkan, yakni Aman dengan menciptakan lingkungan tertata dan meminimalkan potensi bahaya, Sehat melalui kebersihan lingkungan, Resik dengan menjaga lingkungan bebas dari sampah dan kotoran, serta Indah dengan menciptakan suasana yang rapi, nyaman dan asri.

Selain memberikan manfaat langsung bagi kebersihan lingkungan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

Letkol Inf Jamrizal berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika menghadapi musim penghujan.