Banjir Setinggi 1 Meter Rendam Dua Desa di Mentebah Kapuas Hulu, Akses Jalan Warga Ikut Terendam

PONTIANAK POST – Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan dua desa di Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dilanda banjir, Senin (16/11). Dua desa yang terdampak banjir tersebut yakni Desa Tangai Jaya dan Desa Suka Maju.

Meluapnya debit air Sungai Batang Suruk akibat tingginya curah hujan membuat sejumlah kawasan permukiman dan akses jalan penghubung desa terendam air.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu, Gunawan, mengatakan pihaknya telah menerima laporan kejadian banjir dari Camat Mentebah.

Berdasarkan laporan sementara, banjir mulai terjadi sekitar pukul 06.00 WIB dengan ketinggian air berkisar 60 hingga 100 sentimeter.

"Kalau menurut laporan Pak Camat, biasanya banjir tidak lama dan cepat surut. Tetapi tetap kita monitor dan mengimbau agar warga selalu waspada," kata Gunawan, Senin (16/11).

Advertisement Gunawan menjelaskan, meskipun banjir diperkirakan tidak berlangsung lama, kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat. Terutama karena sejumlah titik jalan penghubung dari desa menuju pusat Kecamatan Mentebah ikut terendam.

BPBD Kapuas Hulu, lanjutnya, terus melakukan pemantauan dan menunggu perkembangan informasi dari kepala desa serta camat setempat guna memastikan kondisi terkini di wilayah terdampak.

"Kami akan terus memantau dan menunggu laporan perkembangan dari kades dan camat setempat. Mudah-mudahan banjir cepat surut," ujarnya.

Di tengah meningkatnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, Gunawan mengingatkan masyarakat Kapuas Hulu agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.

Menurutnya, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kapuas Hulu belakangan ini cukup ekstrem, ditandai hujan berintensitas tinggi yang disertai angin kencang dan petir. "Kami selalu mengikuti update dari BMKG terkait prakiraan cuaca," jelasnya.