Warga Resah dengan Suara Bising, Polsek Empanang Amankan Tujuh Motor Berknalpot Brong di Kapuas Hulu

PONTIANAK POST – Merespons keluhan masyarakat terkait kebisingan kendaraan bermotor, Polsek Empanang bersama personel Koramil 1206-07 Empanang menggelar patroli sekaligus penertiban sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong di wilayah Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (14/11).

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan tujuh unit sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong di Desa Nanga Kantuk.

Patroli dan penertiban yang dimulai sekitar pukul 15.20 WIB itu dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti keresahan masyarakat yang merasa terganggu dengan suara bising kendaraan, terutama di lingkungan permukiman.

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Penertiban dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif. Para pengendara diberikan teguran serta pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, termasuk menggunakan knalpot sesuai spesifikasi standar kendaraan. Petugas juga mengarahkan para pengendara untuk segera mengganti knalpot brong dengan knalpot standar di bengkel terdekat. Sementara knalpot yang telah dilepas kemudian diamankan di Polsek Empanang.

Kasi Humas Polres Kapuas Hulu IPTU Jamali menyampaikan bahwa penertiban tersebut merupakan bentuk respons kepolisian terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat.

Advertisement "Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menertibkan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas serta menghormati kenyamanan orang lain, " katanya.

Jamali mengatakan, pihaknya akan terus mengedepankan langkah preventif dan edukatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Melalui kegiatan itu, diharapkan tidak ada lagi pengendara yang menggunakan knalpot brong sehingga situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di Kecamatan Empanang tetap terjaga.