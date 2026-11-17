PONTIANAK POST – Keberadaan PT Annisa Surya Kencana (PT ASK), perusahaan yang bergerak di bidang karbon, mendapat penolakan keras dari masyarakat Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.

Masyarakat bahkan mendesak perusahaan tersebut menghentikan seluruh kegiatannya dan angkat kaki dari Desa Seluan. Penolakan ini dipicu dugaan minimnya transparansi perusahaan serta belum adanya kesepakatan yang jelas dengan masyarakat terkait penggunaan wilayah desa sebagai area kerja perusahaan.

Kepala Desa Seluan, Andreas Ebit, mengatakan masyarakat menolak keberadaan PT ASK yang disebut telah menjalankan aktivitas di wilayah desa sejak 2023. Menurutnya, aktivitas tersebut berlangsung tanpa persetujuan masyarakat.

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Sebagai bentuk penolakan, warga memasang sejumlah spanduk di wilayah kerja PT ASK. Aksi tersebut merupakan hasil musyawarah masyarakat pada 8 November 2026 yang turut dihadiri pihak perusahaan. "Pemasangan spanduk penolakan ini merupakan hasil musyawarah. Dalam musyawarah tersebut selain dihadiri masyarakat, juga hadir pihak perusahaan," kata Ebit, Selasa (17/11).

Ebit menjelaskan, salah satu persoalan utama adalah luas wilayah Desa Seluan yang masuk dalam area kerja PT ASK. Dari total wilayah desa yang mencapai lebih dari 12 ribu hektare, sebanyak 9.203 hektare disebut masuk dalam wilayah kerja perusahaan.

Advertisement Artinya, sebagian besar wilayah desa berpotensi berada dalam cakupan kegiatan perusahaan. Kondisi ini membuat masyarakat khawatir kehilangan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.

"Ini artinya masyarakat sulit melakukan aktivitas di wilayah sendiri karena sudah masuk PT ASK. Belum lagi di wilayah tersebut terdapat tanam tumbuh milik masyarakat, tanah yang sudah memiliki sertifikat maupun dokumen lainnya. Jangan sampai kami kehilangan hak di wilayah sendiri," tegasnya.

Menurut Ebit, penolakan juga didasari ketidaksesuaian antara program yang ditawarkan perusahaan dengan harapan masyarakat. Dalam sosialisasi yang pernah dilakukan, PT ASK disebut hanya menawarkan program pemberdayaan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Padahal, masyarakat menginginkan kejelasan lebih jauh mengenai hak, kompensasi serta dampak dari masuknya perusahaan ke wilayah desa. "Wilayah kami masuk ribuan hektare ke dalam PT ASK, tetapi yang ditawarkan hanya program pemberdayaan. Ini yang menjadi keberatan masyarakat," ungkapnya.

Persoalan semakin meruncing karena masyarakat menilai keberadaan perusahaan berpotensi membatasi aktivitas tradisional warga, seperti mencari kayu, berburu dan kegiatan lainnya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Ebit mempertanyakan bagaimana mekanisme perlindungan hak masyarakat jika sebagian besar wilayah desa masuk dalam area kerja perusahaan yang berfokus pada penjagaan karbon.