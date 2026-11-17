PONTIANAK POST – PT Jasa Raharja melalui Perwakilan Sintang wilayah kerja Kapuas Hulu telah mengucurkan santunan sekitar Rp350 juta kepada korban kecelakaan lalu lintas selama periode Januari hingga November 2026. Santunan tersebut diberikan kepada korban kecelakaan maupun ahli waris korban meninggal dunia yang tersebar di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penanggung Jawab Jasa Raharja Kapuas Hulu, Syarif Bastian, mengatakan santunan yang disalurkan didominasi untuk korban meninggal dunia. Ia menjelaskan, sesuai ketentuan, korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja berhak mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta. Sementara korban luka-luka memperoleh jaminan biaya perawatan maksimal Rp20 juta.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua korban kecelakaan otomatis mendapatkan santunan. Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, terutama terkait jenis kecelakaan dan kelengkapan administrasi kendaraan.

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"Untuk pengguna kendaraan yang meninggal mendapatkan santunan itu kecelakaan murni antara dua kendaraan. Dengan catatan korban tidak meninggal dalam kecelakaan tunggal, tidak dalam pengaruh alkohol, dan kendaraan bukan bodong atau bisa menunjukkan dokumen kendaraannya," jelas Bastian.

Ia menegaskan, salah satu persyaratan penting dalam pengurusan santunan adalah adanya laporan kepolisian. "Secara administrasi lengkap dipastikan akan mendapatkan santunan. Kemudian dalam pengurusan santunan itu mudah dan cepat," ujarnya.

Advertisement Bastian mengatakan, Jasa Raharja selama ini menerapkan pelayanan jemput bola, terutama apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Petugas akan segera berkoordinasi dan mendatangi ahli waris korban untuk membantu proses pendataan sekaligus melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

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Menurutnya, informasi setiap kejadian kecelakaan lalu lintas diperoleh secara berkala dari Satlantas Polres Kapuas Hulu. Koordinasi tersebut memungkinkan Jasa Raharja bergerak cepat memberikan pelayanan kepada korban maupun keluarga yang ditinggalkan.

"Dari data korban kecelakaan yang diberikan oleh Unit Laka, petugas Jasa Raharja langsung menemui ahli waris korban untuk membantu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam memperoleh santunan," ungkapnya.

Sementara bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan maupun angkutan umum dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, Jasa Raharja dapat memberikan surat jaminan kepada rumah sakit dengan biaya perawatan luka maksimal Rp20 juta sesuai ketentuan.