PONTIANAK POST – Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra menyambangi SMK Negeri 2 Putussibau untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa agar terus belajar serta mengembangkan potensi diri, Senin (16/11). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Polisi Peduli Pendidikan yang masuk dalam Program Quick Wins Pengungkit 100 Hari Kapolri.

Kapolres tidak hanya bertemu dengan para tenaga pendidik, tetapi juga memberikan arahan langsung kepada para siswa. Ia mengajak generasi muda agar memiliki semangat belajar, disiplin, menghormati guru, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

"Saya juga mendorong para pelajar SMKN 2 Putussibau untuk serius mengembangkan kemampuan dan keahlian sesuai bidang pendidikan yang ditekuni, termasuk potensi di sektor kemaritiman dan agribisnis, " kata Kapolres.

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Menurutnya, keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus menjadi bekal untuk menciptakan generasi muda yang mandiri, produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Selain memberikan motivasi, Wisnu juga mengingatkan para siswa agar menjauhi berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perundungan (bullying), hingga kenakalan remaja.

Kapolres menegaskan bahwa tanggung jawab Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga ikut berperan dalam pembinaan generasi muda melalui pendekatan edukatif.