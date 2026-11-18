PONTIANAK POST – Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu harus menunda keinginan menyaksikan Festival Danau Sentarum (FDS) tahun ini. Pasalnya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, resmi membatalkan agenda festival yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2–5 Desember 2026.

Pembatalan tersebut dilakukan karena adanya perubahan regulasi pemerintah terkait penggunaan anggaran negara. Kondisi ini membuat persiapan pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Meski FDS 2026 batal digelar, Disporapar Kapuas Hulu memastikan festival kebanggaan daerah tersebut akan kembali dipersiapkan untuk tahun 2027. Rencananya, kegiatan itu tetap dipusatkan di Kecamatan Batang Lupar.

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Kepala Disporapar Kapuas Hulu, Iwan Setiawan, mengatakan aturan baru dalam penggunaan anggaran menjadi kendala utama sehingga pihaknya tidak mampu mengejar waktu pelaksanaan tahun ini.

"Insyaallah tahun depan kita dipastikan akan melaksanakan FDS. Tahun ini aturan baru dalam menggunakan anggaran negara baru berlaku, sehingga kita tidak mampu terkejar," kata Iwan, Selasa (17/11).

Advertisement Atas pembatalan tersebut, Iwan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu serta pihak-pihak yang sebelumnya telah mendukung dan menantikan pelaksanaan Festival Danau Sentarum 2026.

Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mempersiapkan penyelenggaraan FDS 2027 secara lebih matang agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

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"Kita memohon maaf kepada masyarakat dan semua pihak. Kita berjanji tahun 2027 akan dilaksanakan," tegasnya.

Sementara itu, terkait anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan festival, Iwan memastikan seluruh dana tersebut akan dikembalikan.

Anggaran yang dikembalikan berasal dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta dukungan dana yang dihimpun melalui proposal.