PONTIANAK POST - Persoalan banjir yang selama ini kerap melumpuhkan akses transportasi masyarakat Kecamatan Bika dan Embaloh Hilir menuju Putussibau menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, turun langsung meninjau sejumlah titik rawan banjir di ruas Jalan Kedamin–Nanga Manday, Kecamatan Bika, Senin (16/11).

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini menghambat aktivitas masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati bersama jajaran terkait menyusuri sejumlah titik di Desa Bika Hilir dan Bika Hulu. Berdasarkan hasil pantauan serta laporan masyarakat, terdapat sekitar lima hingga enam titik rawan banjir di sepanjang jalur tersebut.

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Bahkan, saat musim penghujan, ketinggian air di sejumlah lokasi dilaporkan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Kondisi ini tidak hanya mengganggu arus transportasi, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas pelayanan publik dan mobilitas masyarakat.

“Kami melihat di lokasi yang punya potensi banjir tinggi dan menghambat aktivitas masyarakat dari Kecamatan Bika dan Embaloh Hilir yang menuju ke Putussibau,” kata Fransiskus Diaan.

Advertisement Menjawab persoalan tersebut, Bupati yang akrab disapa Sis ini memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,9 miliar untuk direalisasikan pada tahun 2027.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanganan sejumlah titik rawan genangan dan banjir di ruas Jalan Kedamin–Nanga Manday yang menjadi jalur penting penghubung antarkecamatan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan solusi terhadap persoalan banjir yang selama ini berulang setiap musim hujan.

“Harapan kita dengan anggaran ini bisa menyelesaikan permasalahan banjir di beberapa ruas jalan yang kita tinjau tadi, sehingga tenaga kesehatan, guru, ASN, TNI-Polri, dan masyarakat tidak lagi terhambat karena banjir,” tegasnya.

Sis, panggilan akrabnya, menegaskan penanganan banjir di jalur tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran akses transportasi, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.