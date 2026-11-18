PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kegiatan yang mengusung tema “Sehat Untuk Semua” tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan PP dan KB, Rabu (18/11).

Peringatan HKN ke-62 menjadi momentum penting untuk kembali mengingatkan seluruh masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan bahwa momentum Hari Kesehatan Nasional hendaknya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan.

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"Peringatan Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat untuk membangun budaya hidup sehat,” kata Bupati di Putussibau.

Menurutnya, kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas secara optimal serta meningkatkan kualitas kehidupan.

Advertisement Bupati juga mengajak masyarakat untuk memulai pola hidup sehat dari lingkungan terdekat, baik melalui menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan bergizi, beraktivitas fisik, maupun melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan kesadaran dan kebersamaan, kita dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang semakin sehat, produktif dan sejahtera,” ajaknya.

Suasana peringatan HKN ke-62 berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Antusiasme peserta terlihat sejak kegiatan dimulai, mencerminkan semangat bersama untuk menjadikan kesehatan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.