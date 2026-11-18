PONTIANAK POST – Upaya penyelundupan barang ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia kembali digagalkan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Nanga Badau bersama Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonarmed-13/Nanggala berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok dan ratusan liter minuman beralkohol ilegal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dari hasil penindakan tersebut, petugas menyita sebanyak 34.120 batang rokok dan 360,6 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal. Seluruh barang bukti kini berada dalam penguasaan Bea Cukai Nanga Badau untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Bea Cukai Nanga Badau, Henry Imanuel Sinuraya mengatakan, barang hasil penindakan tersebut merupakan hasil operasi gabungan bersama Satgas Pamtas di sejumlah jalur tidak resmi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

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"Barang hasil penindakan sudah diserahterimakan, akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku," kata Henry di Badau, Rabu (18/11).

Henry menjelaskan, kawasan perbatasan Kapuas Hulu memiliki tingkat kerawanan tersendiri terhadap aktivitas penyelundupan. Kondisi geografis serta banyaknya jalur tidak resmi menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pengawasan.

Advertisement Karena itu, menurutnya, pengawasan perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dan kolaborasi untuk mempersempit ruang gerak kegiatan ilegal, termasuk dukungan dan kerja sama masyarakat di perbatasan," tegasnya.

Sementara itu, Dansatgas Pamtas Yonarmed-13/Nanggala, Letkol Arm Rokib Hanafi mengakui, pengamanan wilayah perbatasan Badau bukan perkara mudah. Kondisi medan yang berat, kawasan hutan hingga akses menuju sejumlah titik yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri bagi personel di lapangan.

"Tentu ada tantangan tersendiri. Wilayah perbatasan Badau memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang, mulai dari kondisi medan yang tidak selalu mudah dilalui, kawasan hutan, hingga akses menuju beberapa titik yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra," ungkap Hanafi.

Meski menghadapi berbagai kendala, Hanafi memastikan kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat prajurit dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan mengawasi aktivitas di wilayah perbatasan.