PONTIANAK POST – Ancaman bencana hidrometeorologi meningkat di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan empat kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam status Awas menyusul potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem pada Kamis (19/11).

Peringatan tertinggi tersebut meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Pemerintah daerah serta masyarakat diminta memperkuat kesiapsiagaan, terutama di kawasan permukiman yang berada di sekitar aliran sungai dan wilayah rawan longsor.

Advertisement Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, peringatan dini tersebut diterbitkan berdasarkan analisis cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Empat kecamatan yang masuk kategori Awas adalah Bika, Kalis, Putussibau Selatan, dan Putussibau Utara.

"Artinya berpotensi terjadi hujan sangat lebat hingga ekstrem yang dapat meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, tanah longsor dengan dampak yang lebih luas," kata Berton di Jakarta, Rabu (18/11).

Advertisement Peringatan tersebut sejalan dengan analisis BMKG yang mengidentifikasi peningkatan aktivitas atmosfer di Kalimantan Barat pada periode 17–23 November 2026. Sejumlah faktor yang memengaruhi antara lain aktivitas gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation (MJO) fase 3, gelombang Equatorial Rossby, dan Kelvin yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

Penguatan Monsun Asia, kelembapan udara di atas 70 persen, suhu muka laut yang hangat, serta pertemuan angin atau konvergensi di sekitar Perairan Karimata turut meningkatkan pasokan uap air ke atmosfer.

Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di Kalimantan Barat. BMKG juga mengidentifikasi potensi hujan lebat hingga sangat lebat pada 17–20 November di sebagian wilayah Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.

Selain Kapuas Hulu, BNPB mencatat potensi curah hujan harian berstatus Siaga di 19 provinsi pada Kamis (19/11). Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.