PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) menyalurkan bantuan kendaraan operasional untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Bantuan tersebut terdiri dari dua unit mobil ambulans untuk Kecamatan Kalis dan Kecamatan Bika serta satu mobil operasional bagi dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Semitau. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan 10 unit sepeda motor untuk 10 dokter umum yang bertugas di wilayah Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kapuas Hulu, Sudarso, mengatakan pengadaan kendaraan operasional tersebut bersumber dari APBD murni Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran sekitar Rp1 miliar.

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"Bantuan mobil dan motor ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Sudarso, Kamis (19/11).

Sudarso mengakui, kebutuhan kendaraan operasional di sektor kesehatan Kapuas Hulu masih cukup tinggi. Bahkan, masih banyak dokter dan puskesmas yang membutuhkan kendaraan penunjang, terutama mobil ambulans.

Advertisement Menurutnya, sejumlah ambulans yang saat ini dimiliki puskesmas sudah dalam kondisi tidak layak beroperasi. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu pelayanan, tetapi juga membebani biaya operasional.

"Karena mobil ambulans yang ada di puskesmas sudah banyak tidak layak untuk beroperasi, sehingga membebani biaya operasional," ujarnya.

Karena itu, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, termasuk melalui pengadaan kendaraan operasional secara bertahap. "Untuk sementara ini, hanya ini yang bisa kita lakukan," ucapnya.

Sementara itu, Camat Bika, Paulinus Totong, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Bupati, atas bantuan satu unit ambulans untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayahnya.

"Terima kasih atas bantuan mobil ambulans ini. Bantuan ambulans ini sudah lama kami nantikan," ungkapnya.