PONTIANAK POST – Sudah 12 tahun masyarakat Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, berjuang membuka akses jalan secara swadaya. Namun, jalan penghubung sepanjang 22 kilometer yang menghubungkan Nanga Dua hingga Dusun Batu Berkulit itu hingga kini masih membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.

Persoalan tersebut kembali disuarakan Kepala Desa Batu Tiga, Susana, saat bertemu langsung dengan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, di Putussibau, Selasa (17/11).

Dalam pertemuan sekitar pukul 09.00 WIB itu, Susana datang bersama sejumlah perwakilan masyarakat, termasuk Kepala Dusun Landau Kaloi, Achmad, Kepala Dusun Batu Berkulit, Toing, serta perwakilan adat Kadat dan Tumenggung Suku Mentebah.

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Di hadapan Bupati, Susana menegaskan bahwa persoalan jalan dan jembatan bukan sekadar kebutuhan pembangunan fisik, melainkan menyangkut kelancaran kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ia menjelaskan, masyarakat telah bergotong royong membuka jalan dari Nanga Dua menuju Desa Batu Tiga hingga Dusun Batu Berkulit sejak 2014. Sayangnya, upaya swadaya tersebut belum diikuti peningkatan infrastruktur yang memadai.

Advertisement “Sejak 2014 masyarakat sudah berupaya membuka jalan ini secara swadaya. Artinya, masyarakat sudah menunjukkan kemauan dan ikut berjuang untuk mendapatkan akses transportasi yang lebih baik. Namun, sampai sekarang kondisi jalan tersebut masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah,” ungkap Susana.

Menurutnya, buruknya akses jalan berdampak langsung terhadap berbagai aktivitas warga. Pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan menjadi sulit, begitu pula mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Susana berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Sebab, masyarakat desa juga berhak mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan merasakan pemerataan pembangunan.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan sepanjang 22 kilometer tersebut. Masyarakat membutuhkan akses yang layak agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sehari-hari tidak terus terkendala. Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi mengharapkan adanya pemerataan pembangunan sampai ke desa kami,” tegasnya.

Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan langsung kepada Bupati tidak berhenti sebatas pertemuan, tetapi dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang jelas.