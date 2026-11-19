PONTIANAK POST – Percepatan realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan cakupan 278 desa di 23 kecamatan, pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan program pembangunan desa tidak tersendat dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) se-Kabupaten Kapuas Hulu, yang berlangsung selama tiga hari, 18–20 November 2026, di Aula Gedung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kapuas Hulu.

Rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kapasitas tenaga pendamping profesional dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama memastikan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 berjalan optimal.

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Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, Rupinus, bersama Koordinator Kabupaten TPP P3MD Kapuas Hulu menegaskan pentingnya kesamaan langkah antara pemerintah daerah dan seluruh jajaran pendamping desa.

Rupinus mengatakan, sinergi DPMD dengan tenaga pendamping profesional menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan realisasi Dana Desa.

Advertisement Menurutnya, pendamping desa memiliki peran strategis membantu pemerintah desa memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

“Inti dari rapat koordinasi ini adalah memperkuat sinergi antara Dinas PMD dan seluruh pendamping desa se-Kabupaten Kapuas Hulu. Kita ingin memastikan bahwa pendampingan terhadap pemerintah desa berjalan maksimal, khususnya dalam mengawal prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026,” katanya.

Ia mengingatkan, progres realisasi Dana Desa di setiap desa harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai program yang sudah direncanakan mengalami keterlambatan akibat lemahnya koordinasi, kurangnya pemahaman terhadap regulasi maupun kendala teknis di lapangan.

Karena itu, pendamping desa diharapkan lebih proaktif mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pemerintah desa, memberikan solusi sesuai ketentuan, serta mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan desa.

Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait juga harus diperkuat agar berbagai kendala dapat segera ditemukan solusinya.