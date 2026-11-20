PONTIANAK POST – Kontingen Kabupaten Kapuas Hulu terus menunjukkan persaingan ketat dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Hingga 20 November 2026, Kapuas Hulu masih bertahan di peringkat 10 klasemen sementara perolehan medali dengan mengoleksi 71 medali.

Dari jumlah tersebut, Kapuas Hulu telah mengumpulkan 18 medali emas, 18 perak, dan 35 perunggu. Bahkan, perolehan tersebut berpeluang bertambah setelah atlet dari sejumlah cabang olahraga (cabor) berhasil meraih tambahan empat medali emas.

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Advertisement Ketua KONI Kapuas Hulu, Anwar Sanusi yang akrab disapa Boy, mengatakan tambahan empat emas tersebut berasal dari cabang olahraga Kempo sebanyak tiga emas dan Arung Jeram satu emas.

"Jumlah medali ini belum ditambah dengan perolehan empat medali emas yang baru-baru ini diraih dari Cabor Kempo tiga emas dan Arung Jeram satu emas. Namun, hasil yang didapatkan ini belum final," kata Boy, Jumat (19/11).

Menurutnya, peluang Kapuas Hulu untuk menambah pundi-pundi medali masih terbuka lebar. Pasalnya, sejumlah atlet dari beberapa cabang olahraga masih bertanding dan berjuang memperebutkan posisi terbaik.

Advertisement "Karena pagi ini Cabor Panjat Tebing memainkan lima partai, kemudian Cabor Muaythai ada yang masuk final dan Tinju juga ada yang final," ujarnya.

Boy optimistis Kapuas Hulu mampu mempertahankan posisinya di 10 besar. Meski persaingan dalam ajang olahraga empat tahunan tersebut berlangsung ketat, ia menilai perjuangan para atlet sejauh ini patut diapresiasi.

Ia pun berpesan kepada seluruh atlet yang masih bertanding agar tetap menjaga kekompakan, kesehatan, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas.

"Untuk para atlet yang masih berjuang, saya berharap tetap menjaga kekompakan dan tentunya kesehatan. Menang atau kalah itu hal biasa dalam pertandingan. Yang terpenting tetap menjunjung tinggi sportivitas," pesannya.

Di sisi lain, Boy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mendukung keikutsertaan kontingen melalui alokasi anggaran untuk KONI.