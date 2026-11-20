PONTIANAK POST – Rencana proyek konservasi lahan gambut Siluk oleh PT Anisa Surya Kencana (ASK) di Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, menuai penolakan dari masyarakat setempat.

Juru Bicara Masyarakat Desa Seluan, Carlos Penadur, meminta Kementerian Lingkungan Hidup meninjau kembali izin operasional PT ASK. Pasalnya, masyarakat menilai proyek penyerapan karbon tersebut berpotensi mempersempit ruang hidup dan mengancam keberlangsungan aktivitas masyarakat yang selama ini bergantung pada hutan dan tanah adat.

Carlos yang merupakan praktisi hukum mengatakan, penolakan masyarakat muncul setelah mereka mengikuti sosialisasi yang disampaikan pihak PT ASK terkait proyek konservasi lahan gambut Siluk serta mendengarkan berbagai masukan dari tokoh masyarakat.

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Menurutnya, masyarakat Desa Seluan secara tegas menolak segala bentuk kegiatan, baik operasional, survei maupun proses perizinan sepihak oleh PT ASK di wilayah desa tersebut.

"Luasan wilayah Desa Seluan sekitar 12 ribu hektare. Sementara berdasarkan data PT ASK, wilayah yang akan dijadikan proyek konservasi lahan gambut Siluk mencapai sekitar 9 ribu hektare. Artinya, Desa Seluan hanya tersisa sekitar 2.000 hektare di luar areal konsesi karbon PT ASK, termasuk untuk permukiman penduduk, belum dikurangi sungai dan jalan," ungkap Carlos.

Advertisement Ia membandingkan luas wilayah yang direncanakan masuk proyek PT ASK di Desa Seluan dengan sejumlah desa lainnya. Menurutnya, terdapat desa dengan luas wilayah sekitar 38 ribu hektare yang hanya masuk proyek seluas 345 hektare. Bahkan, ada wilayah seluas 32 ribu hektare yang hanya dialokasikan sekitar 1.058 hektare untuk proyek tersebut.

Carlos menilai perbedaan luasan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, Desa Seluan justru menjadi wilayah dengan cakupan proyek terbesar dibandingkan sejumlah desa lainnya.

"Ini tentu menjadi persoalan bagi desa kami. Karena itu, wilayah yang masuk dalam proyek PT ASK perlu dikaji dan ditinjau kembali," tegasnya.

Selain persoalan luasan, Carlos menyebut hampir seluruh wilayah Desa Seluan berada dalam kawasan hutan. Padahal, masyarakat setempat telah hidup secara turun-temurun dengan mengelola lahan, berkebun, berladang, berburu hingga memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Masyarakat, lanjutnya, juga sedang memperjuangkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Mereka berharap wilayah tanah adat dan hutan adat dapat memperoleh pengakuan serta dikeluarkan dari status kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), sesuai ketentuan yang berlaku.